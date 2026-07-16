Schifferstadt – Vollsperrung Lillengasse im Kreuzungsbereich Salierstraße

Schifferstadt Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Montag, 20. Juli bis voraussichtlich Freitag, 14. August muss die Lillengasse im Kreuzungsbereich Salierstraße voll gesperrt werden. Die Salierstraße ist mittels Ampelschaltung passierbar. Für die Fußgänger werden zwei Fußgängerüberwege angelegt. Umleitungen sind ausgeschildert und erfolgen von der Innenstadt kommend über die Sandstraße und Speyerer Straße. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Gasleitung. Im Zuge der Arbeiten werden sowohl das Ortsnetz als auch die Hausanschlüsse in der Lillengasse saniert. Der nun anbrechende, letzte Bauabschnitt beginnt im Bereich der Kaiser-Konrad-Straße und wird in Richtung der Kreuzung Salierstraße fortgeführt. Für die Auswechslung der Gasnetzanschlüsse wird sich die ThügaNETZE persönlich mit den betroffenen Kundinnen und Kunden in Verbindung setzen. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten werden von der Firma Regab GmbH ausgeführt. Die Zugänge zu den Hauseingängen bleiben während der Vollsperrung jederzeit gewährleistet. Die Zufahrten zu den Grundstücken können innerhalb des jeweiligen Bauabschnitts jedoch nur eingeschränkt sichergestellt werden. ThügaNETZE bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen. Die Arbeiten dienen der langfristigen Sicherstellung einer zuverlässigen und zukunftsfähigen Gasversorgung.

Für weitere Informationen oder bei Rückfragen können sich die Anwohnerinnen und Anwohner gerne an Mike Nowak unter rohrbau-pfalz@thuega-netze.de wenden.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 14:59