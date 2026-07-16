Schifferstadt – Vier Wochen im Amt: Rettichkönigin Julia

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie strahlt und trägt die Schifferstadter Lebensfreude hinaus in die Welt – Julia Wahl ist seit rund vier Wochen die neue Hoheit der Stadt. Viel Zeit zum „Ankommen“ blieb der 22-Jährigen nicht – bereits zwei Tage nach der Krönung fuhr sie mit Bürgermeisterin Ilona Volk beim Rettichfestumzug mit dem Cabrio durch die Straßen. Seitdem hat Julia I. bereits rund zehn Veranstaltungen mit Bravour gemeistert: Von der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Schützengesellschaft – inklusive ersten, eigenen Schussversuchen – bis hin zum Karpfenfest in Otterstadt, wo ihr das jüngste Brautpaar des Ortes den Fisch aus Brotteig als Symbol der Dankbarkeit überreichte. Auch beim Parkfest des Vogelparks, dem Heberger Familienfest, den Feierlichkeiten zu 125 Jahre Kolpingfamilie, dem Tag der ältesten Bürger, dem Fischerfest am Bahnweiher und dem Besuch aus der Partnerstadt Aichach beim RV 1897 Schifferstadt e.V. war Julia dabei. Jüngst repräsentierte sie die Rettichmetropole beim Brezelfestumzug gemeinsam mit Ilona Volk. „Ich freue mich sehr, dass ich überall so aufgeschlossen empfangen werde“, sagt die seit wenigen Wochen ausgelernte Winzerin, „natürlich habe ich mich auf meine neue Rolle als Rettichkönigin gefreut – dass ich aber so viel Spaß haben würde, hätte ich nicht gedacht. Es ist toll, was die Schifferstadterinnen und Schifferstadter – besonders die Vereine – alles leisten und ich bin stolz, Teil dieser starken Gemeinschaft sein zu dürfen.“

Quelle

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 15:07