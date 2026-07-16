Pfalz – Bezirksverband Pfalz stärkt kulturelle Vielfalt in der Region



Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Fördermittel für Kunst-, Kultur- und Geschichtsprojekte in der gesamten Pfalz bewilligt

Ob Theater, Musik und Literatur, Denkmalpflege, Fotografie oder internationale Jugendbegegnungen – die kulturelle Vielfalt der Pfalz lebt von den Menschen und Initiativen, die mit Kreativität und Engagement Projekte auf die Beine stellen. Um dieses Engagement zu stärken, unterstützt der Bezirksverband Pfalz auch in diesem Jahr zahlreiche Kunst- und Kulturvorhaben. Nun hat der Ausschuss für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde die Unterstützung verschiedener Projekte aus der gesamten Pfalz beschlossen.

Die geförderten Vorhaben reichen von Theaterproduktionen, Musik- und Literaturprojekten über wissenschaftliche Vortragsreihen und Ausstellungen bis hin zu Projekten der internationalen Jugendbegegnungen sowie der Restaurierung historischer Kulturgüter. „Insgesamt 25.750 Euro fließen in 15 Projekte und somit in die Förderung der Kultur in der Pfalz. Gemeinsam zeigen sie die große Vielfalt des kulturellen Engagements in unserer Region“, erklärt der Bezirkstagsvorsitzende Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Zu den bewilligten Förderungen zählen unter anderem die Restaurierung einer historischen Hambacher Fahne in Maikammer, die Aufführung „Shrek – das Musical“ der Musicalgruppe aus Böhl-Iggelheim, die Vortragsreihe „Junge Mittelalterforschung“ des Museumsvereins Annweiler sowie das Bühnenprojekt „Freischärlerin“ des Kabarett-Ensembles DIE UNTIERE in Kooperation mit dem Pfalztheater Kaiserslautern. Die Beispiele verdeutlichen, wie unterschiedlich die geförderten Vorhaben sind und dennoch ein gemeinsames Ziel verfolgen: Kultur lebendig zu halten und die pfälzische Identität zu stärken.

Der Bezirksverband Pfalz unterstützt seit vielen Jahren Projekte, die das kulturelle Leben der Region bereichern und den Zugang zu Kunst, Kultur und Geschichte für möglichst viele Menschen ermöglichen. Die Zuwendung richtet sich dabei sowohl an Vereine und Kommunen als auch an freie Kulturschaffende.

BU: Die historische Hambacher Fahne; © VG Maikammer

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 21:59