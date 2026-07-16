Mannheim – Regenbogenflagge vor Kirche beschädigt: Polizei identifiziert mutmaßlichen Täter

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem ein zunächst unbekannter Mann am vergangenen Montagabend gegen 19 Uhr den Fahnenmast einer Regenbogenflagge vor der St.-Sebastian-Kirche am Mannheimer Marktplatz durchgesägt hatte, ist der Kriminalpolizei nun ein Ermittlungserfolg gelungen.

Die unmittelbar aufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten inzwischen zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der nach der Tat zunächst unerkannt geflüchtet war.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Mannheim. Er muss nun nicht nur für den entstandenen Sachschaden am Fahnenmast aufkommen, sondern sieht sich zudem einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegenüber.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 19:03