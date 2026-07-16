Mannheim – FDP/MfM-Fraktion: unser langjähriger Einsatz war erfolgreich – die Spundwandlösung für die Rheindammsanierung ist möglich



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Regierungspräsidium hat eine selbsttragende Spundwand als Lösung für die Sanierung des Rheindammes auf massives Drängen vieler Akteure hin geprüft und für machbar befunden.

Dazu Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende FDP / MfM-Fraktion: „Endlich haben wir es schwarz auf weiß: Eine Spundwand, die den alten Baumbestand schont und dazu noch besseren Hochwasserschutz bietet, ist eine machbare Alternative für den Rheindamm! Der jahrelange Einsatz der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch des FDP-Bezirksbeirates Wolf Engelen und FDP-Mitglieds Wolf-Rainer Lowack, zahlt sich aus.

Jetzt gilt es, in der Ausgestaltung wachsam zu bleiben: Noch ist keine Entscheidung für den genauen Verlauf der Spundwand getroffen. Wir setzen uns weiter sowohl für den Erhalt möglichst vieler Bäume in einem so wichtigen Naherholungsraum für die Mannheimerinnen und Mannheimer, als auch für die Sicherheit der Anwohner ein!“

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 10:12