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Schulweg
16.07.2026, 16:28 Uhr

Landau – Sicher zur Schule: Stadt Landau setzt während der Sommerferien Maßnahmen an den Grundschulen Wollmesheimer Höhe und Nußdorf um

SchulwegLandau/Metropolregion Rhein-Neckar. Kleine Füße, große Schritte: Für viele Kinder in Landau beginnt nach den Sommerferien mit der Einschulung ein spannender neuer Lebensabschnitt. Aber auch für die Schülerinnen und Schüler, die bereits die Grundschule besuchen, gehört der tägliche Schulweg zum Alltag. Damit dieser möglichst sicher zurückgelegt werden kann, setzt die Stadt Landau während der Sommerferien an zwei Grundschulstandorten Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit um. An der Grundschule Wollmesheimer Höhe wird in den Ferien eine provisorische Überquerungshilfe in der Limburgstraße eingerichtet. Hintergrund sind Wünsche des Schulelternbeirats und der Schulleitung, den Zugang zur Schule sicherer zu gestalten. Für den Bereich rund um die Grundschule sind ohnehin Umbaumaßnahmen zum Jahresende geplant. Dabei werden unter anderem die Kreuzung Barbarossastraße/Limburgstraße/Ebernburgstraße barrierefrei ausgebaut, die Bushaltestelle Limburgstraße/Kirche umgestaltet und eine dauerhafte bauliche Lösung geschaffen, um die Querung der Limburgstraße sicherer zu machen. Bis diese Arbeiten beginnen, sorgt die provisorische Überquerungshilfe bereits zum Start des neuen Schuljahres für mehr Sicherheit.

Auch an der Grundschule Nußdorf wird während der Sommerferien eine Maßnahme umgesetzt. Weil das Schulgebäude in der Kirchstraße umgebaut wird, zieht die Schulgemeinschaft vorübergehend in Container am Sportplatz. Um den Schulweg dorthin sicherer zu gestalten, richtet die Stadt auf der stärker befahrenen Lindenbergstraße eine Tempo-30-Regelung ein. „Kinder sollen ihren Schulweg möglichst selbstständig bewältigen können. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Eigenständigkeit“, betonen Oberbürgermeister und Verkehrsdezernent Dominik Geißler, der künftige Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und Schuldezernentin Lena Dürphold. „Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, die Wege zur Schule so sicher wie möglich zu gestalten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl zu Fuß zur Schule gehen lassen können. Deshalb setzen wir auch kleinere Maßnahmen um, wenn sie eine große Wirkung für die Sicherheit unserer jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer haben.“

Die Stadt Landau überprüft die Schulwegsicherheit regelmäßig und setzt in enger Abstimmung mit Schulen, Eltern sowie den zuständigen Fachstellen Maßnahmen um, um Gefahrenstellen zu entschärfen und sichere Wege für Kinder zu schaffen. Ergänzend dazu veranstaltet sie gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern jedes Jahr die Aktion „Sicherer Schulweg“, bei dem die teilnehmenden Kinder auf einem fiktiven Schulweg das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben und sich so auf ihren ersten Schulweg vorbereiten.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 16:28

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