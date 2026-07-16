Heppenheim – Vollsperrung der Mainzer Straße vom 21.07.2026 bis 28.07.2026



Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer dringend erforderlichen Kanalbaumaßnahme muss die Mainzer Straße im Kreuzungsbereich Adalbert-Stifter-Straße im Zeitraum 21.07.2026 bis 28.07.2026 vollgesperrt werden.

Fußgänger und Radfahrer können den Bereich weiterhin ungehindert passieren. Der Fahrzeugverkehr ist bis zur Baustelle freigegeben.

Von der Sperrung ist außerdem die Buslinie 679 betroffen. Die Haltestellen „Starkenburg-Gymnasium“ und „Konrad-Adenauer-Schule“ können nicht angefahren werden und entfallen ersatzlos.

Die Linie 679 fährt in dieser Zeit eine leicht veränderte Route: von der Haltestelle „Bürgermeister-Metzendorf-Straße“ geht es zum Kreiskrankenhaus und weiter zur Haltestelle „Bruchgraben“. Von dort fährt der Bus die Haltestelle „Gießener Straße“ an und nimmt über die Tiergartenstraße die normale Linienführung wieder auf.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 22:05