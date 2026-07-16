Heidelberg: Geldbeutel aus Wohnung gestohlen – Zeugenaufruf



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch im Heuauer Weg aus einer Wohnung einen Gelbeutel und konnte unerkannt flüchten.

Die Täterschaft gelangte ersten Ermittlungen zufolge über eine Terrassentür in die Erdgeschosswohnung und suchte darin nach Wertgegenständen. In dem entwendeten Geldbeute befanden sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch mehrere Hundert Euro Bargeld.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 06221/3418-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 22:01