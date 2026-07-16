Heidelberg/BAB 656: Verkehrsunfall mit verletztem Kind und erheblichem Sachschaden



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein verletztes Kind und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagnachmittag auf der A 656 bei Eppelheim.

Ein 22-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem 3er BMW auf der rechten Fahrspur der A 656 in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Heidelberg musste eine ihm vorausfahrende 35-jährige Frau ihren 5er BMW wegen einer Tagesbaustelle verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr der 22-Jährige auf den BMW der 35-Jährigen hinten auf.

Ein im Fahrzeug befindliches 4-jähriges Kind erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort durch Rettungskräfte war nicht erforderlich.

Der 3er BMW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 22:03