Frankenthal – Neuer Snoezelenraum bereichert therapeutisches Angebot der Stadtklinik

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsam mit Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Dr. Nicolas Meyer und Dr. Claus Lang, 1. Vorsitzender des Fördervereins,
hat die Stadtklinik Frankenthal den neuen Snoezelenraum im Neubau offiziell vorgestellt. Dank der Finanzierung durch den
Förderverein konnte ein speziell gestalteter Entspannungs- und Sinnesraum geschaffen werden, der Patientinnen und Patienten einen geschützten Ort der Ruhe und Geborgenheit
bietet.
Der Snoezelenraum ist Teil der Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in der
Stadtklinik Frankenthal. Bereits Ende April ist ein Teil der psychiatrischen Abteilung in den
neuen Erweiterungsbau umgezogen. Der vollständige Umzug der Psychiatrie wird bis Ende
Juli abgeschlossen sein. Mit den modernen Räumlichkeiten werden die therapeutischen
Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten gezielt erweitert.
Der Raum bietet einen geschützten Rückzugsort in reizreduzierter Atmosphäre. Sanfte Licht-
und Farbeffekte, beruhigende Klänge sowie komfortable Liege- und Sitzmöglichkeiten
fördern Entspannung, können Ängste und innere Anspannung mindern und das
therapeutische Behandlungskonzept sinnvoll ergänzen.
Neben Patientinnen und Patienten der Psychiatrie profitieren auch geriatrische und
palliativmedizinische Patientinnen und Patienten von dem neuen Angebot. Der Raum wurde
so konzipiert, dass er den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Fachbereiche
gerecht wird und eine ganzheitliche Versorgung unterstützt, bei der medizinische
Behandlung sowie seelisches und körperliches Wohlbefinden gleichermaßen im Mittelpunkt
stehen.
Mit einer Investition von rund 16.000 Euro hat der Förderverein der Stadtklinik Frankenthal
die Finanzierung und Realisierung des Projekts ermöglicht. Die Stadtklinik bedankt sich
herzlich für dieses außergewöhnliche Engagement. Der Snoezelenraum ist ein weiterer
wichtiger Baustein für eine moderne, patientenorientierte und ganzheitliche Versorgung.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 21:34