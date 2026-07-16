Frankenthal – Neuer Snoezelenraum bereichert therapeutisches Angebot der Stadtklinik



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsam mit Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Dr. Nicolas Meyer und Dr. Claus Lang, 1. Vorsitzender des Fördervereins,

hat die Stadtklinik Frankenthal den neuen Snoezelenraum im Neubau offiziell vorgestellt. Dank der Finanzierung durch den

Förderverein konnte ein speziell gestalteter Entspannungs- und Sinnesraum geschaffen werden, der Patientinnen und Patienten einen geschützten Ort der Ruhe und Geborgenheit

bietet.

Der Snoezelenraum ist Teil der Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in der

Stadtklinik Frankenthal. Bereits Ende April ist ein Teil der psychiatrischen Abteilung in den

neuen Erweiterungsbau umgezogen. Der vollständige Umzug der Psychiatrie wird bis Ende

Juli abgeschlossen sein. Mit den modernen Räumlichkeiten werden die therapeutischen

Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten gezielt erweitert.

Der Raum bietet einen geschützten Rückzugsort in reizreduzierter Atmosphäre. Sanfte Licht-

und Farbeffekte, beruhigende Klänge sowie komfortable Liege- und Sitzmöglichkeiten

fördern Entspannung, können Ängste und innere Anspannung mindern und das

therapeutische Behandlungskonzept sinnvoll ergänzen.

Neben Patientinnen und Patienten der Psychiatrie profitieren auch geriatrische und

palliativmedizinische Patientinnen und Patienten von dem neuen Angebot. Der Raum wurde

so konzipiert, dass er den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Fachbereiche

gerecht wird und eine ganzheitliche Versorgung unterstützt, bei der medizinische

Behandlung sowie seelisches und körperliches Wohlbefinden gleichermaßen im Mittelpunkt

stehen.

Mit einer Investition von rund 16.000 Euro hat der Förderverein der Stadtklinik Frankenthal

die Finanzierung und Realisierung des Projekts ermöglicht. Die Stadtklinik bedankt sich

herzlich für dieses außergewöhnliche Engagement. Der Snoezelenraum ist ein weiterer

wichtiger Baustein für eine moderne, patientenorientierte und ganzheitliche Versorgung.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 21:34