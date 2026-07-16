Frankenthal – Klimatreff: Ideen für ein nachhaltiges und hitzeresilientes Frankenthal Offener Austausch zu Grünflächen, Hitzeschutz und bürgerschaftlichem Engagement



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Der offene Klimatreff der Stadt Frankenthal hat sich als Plattform für den Austausch rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit etabliert. Nachdem bereits am 18. Juni zahlreiche interessier-te Bürgerinnen und Bürger zusammenkamen, fand am Donnerstag, 2. Juli, das zweite Treffen im Besprechungszimmer des JM-Centers statt.

Im Mittelpunkt des ersten Klimatreffs stand die städtische Grünpflege. Die Teilnehmenden diskutierten engagiert über die Gestaltung öffentlicher Grünflächen und bewerteten diese teil-weise als nicht ausreichend nachhaltig. Kritisch angesprochen wurden unter anderem das Gießmanagement der beauftragten Firmen sowie die zunehmende Versiegelung von Flächen. Einigkeit bestand darüber, dass Schottergärten und großflächige Rasenflächen nicht mehr zeitgemäß sind. Stattdessen wurden naturnahe Bepflanzungen, Regenwasserversickerung und ein nachhaltiges Regenwassermanagement als wichtige Bausteine für eine klimaange-passte Stadtentwicklung hervorgehoben.

Beim zweiten Klimatreff stand – passend zu den sommerlichen Temperaturen – das Thema Hitze im Fokus. Gemeinsam wurde darüber gesprochen, wie die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger künftig noch besser unterstützen kann. Genannt wurden unter anderem sogenannte „Kühle Orte“, eine stärkere Begrünung insbesondere in der Innenstadt sowie zusätzliche Trinkwasserbrunnen.

Darüber hinaus ging es auch um den Beitrag jedes Einzelnen. Gerade an heißen Tagen sei gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig. Ein kurzer Besuch bei älteren oder alleinle-benden Nachbarinnen und Nachbarn könne helfen festzustellen, ob Unterstützung benötigt wird. Der Klimatreff zeigt damit, dass Klimaschutz weit über Umwelt- und Wetterthemen hin-ausgeht und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

Im Zusammenhang mit den städtischen Grünflächen ruft das Klimabüro dazu auf, Gießpaten-schaften zu übernehmen. So können Bäume und Beete insbesondere während längerer Hit-ze- und Trockenperioden unterstützt werden. Auch wer keine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich jederzeit um einen städtischen Baum oder ein Beet kümmern.

Dabei gilt: Lieber seltener, dafür gründlich gießen als täglich nur kleine Mengen Wasser. Dringt das Wasser nur in die oberen Bodenschichten ein, bilden Pflanzen flache Wurzeln. Eine tiefreichende Bewässerung fördert dagegen die Ausbildung tiefer Wurzeln, verbessert die Standfestigkeit der Pflanzen und hilft ihnen, auch in Trockenzeiten Wasser aus tieferen Bo-denschichten aufzunehmen.

Informationen zu den Patenschaften gibt es unter www.frankenthal.de/ehrenamt unter dem Menüpunkt „Ehrenamtsvereinbarung für Grünflächenpflege“.

Der nächste offene Klimatreff findet am Donnerstag, 16. Juli, um 16 Uhr im JM-Center (Be-sprechungszimmer, 7. Obergeschoss) statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 21:23