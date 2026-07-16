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16.07.2026, 18:46 Uhr

Frankenthal – Gelungener Start in den neuen Job: Stadtverwaltung begrüßt neue Mitarbeitende beim Welcome Day

1Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein guter Einstieg in den neuen Beruf ist weit mehr als die Organisation der ersten Arbeitstage – davon ist die Stadtverwaltung Frankenthal überzeugt. Mit einem erneut erfolgreich durchgeführten Welcome Day wurden im Juni neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offiziell in der Verwaltung willkommen geheißen und auf ihren Start vorbereitet.

Ziel des Welcome Days ist es, neuen Kolleginnen und Kollegen nicht nur Orientierung für ihren Arbeitsalltag zu geben, sondern ihnen von Beginn an ein umfassendes Verständnis für die vielfältigen Aufgabenbereiche innerhalb der Stadtverwaltung zu vermitteln. Gleichzeitig steht das persönliche Kennenlernen und der Austausch untereinander im Mittelpunkt.

Im Rahmen des Programms erhielten die Teilnehmenden Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Verwaltung und konnten erleben, wie eng die verschiedenen Aufgabenfelder miteinander verzahnt sind. Neben fachlichen Informationen bot der Tag zahlreiche Gelegenheiten, erste Kontakte zu knüpfen und gemeinsam Aktivitäten zu erleben.

Besonders positiv wurde von den neuen Mitarbeitenden die offene Atmosphäre innerhalb der Gruppe sowie der gemeinsame Austausch bewertet. Die durchweg positive Resonanz bestätigt den eingeschlagenen Weg der Stadtverwaltung, dem Thema Onboarding einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Mit Formaten wie dem Welcome Day setzt die Stadtverwaltung Frankenthal weiterhin bewusst auf eine moderne und wertschätzende Personalentwicklung und unterstreicht die Bedeutung eines guten Starts in den neuen Arbeitsalltag.

Weitere Informationen zur Karriere bei der Stadtverwaltung Frankenthal unter
www.frankenthal.de/karriere
Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 18:46

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