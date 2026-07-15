Speyer – Wasserschildkröte aufgefunden

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In Speyer-West wurde eine Wasserschildkröte aufgefunden.

Halter*innen von Wasserschildkröten, die ein Tier vermissen, werden aufgefordert, sich zeitnah bei der Unteren Artenschutzbehörde zu melden.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen die Abteilung Umwelt, Forsten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz unter 06232 14-2749 oder per E-Mail an umweltundforsten@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Hinweis: Gerade in den Sommermonaten verlassen viele weibliche Wasserschildkröten schlecht oder gar nicht ausbruchsgesicherte Gartenteiche, um einen geeigneten Platz für die Eiablage zu suchen. Dabei legen sie mitunter mehrere Kilometer zurück. Wer Wasserschildkröten im Freien hält, sollte daher unbedingt darauf achten, dass die Tiere den Garten nicht verlassen können und das Gehege beziehungsweise der Teich entsprechend ausbruchssicher gestaltet ist.

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 11:56