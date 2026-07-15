Plankstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Weldegarten in Plankstadt steigt am 17. und 18. Juli wieder eines der größten Brauerei-Events im Rhein-Neckar-Kreis. Besucher dürfen sich auf zwei Tage voller Live-Musik, Streetfood, kühler Getränke und Unterhaltung freuen – der Eintritt ist frei.

Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr. Neben Führungen durch die Welde Bierwelt erwarten die Gäste verschiedene Streetfood-Stände, ein Merchandising- und Tattoo-Stand sowie frisch gezapftes Bier und weitere Getränke.

Musikalisch beginnt der Abend um 19.30 Uhr mit einer Kooperation zwischen Welde und dem Bandpool der Popakademie Baden-Württemberg. „Ein Rosenkavalier“ sorgt mit einer Mischung aus Schlagerrhythmen und 80er-Electro-Hits für Stimmung. Ab 21 Uhr übernehmen die Raylatronics, die mit Klassikern und aktuellen Hits aus verschiedenen Musikrichtungen für eine energiegeladene Live-Show sorgen.

Am Samstag öffnet das Festivalgelände bereits um 15 Uhr. Familien dürfen sich auf eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher freuen. Um 16 Uhr stehen Kombüse Waldpfad x Tagamé auf der Bühne – zwei Bands aus Plankstadt, die mit ihren Songs die Atmosphäre einer entspannten Gartenparty unter Freunden aufleben lassen.

Ab 18.30 Uhr treffen bei Tim Eden & DJ Lionel virtuose Saxophonklänge auf moderne Club-Beats. Den krönenden Abschluss liefern ab 21 Uhr Buffalo & Wallace, die mit ihren schrillen Outfits und mitreißenden DJ-Sets bereits in den vergangenen Jahren für ausgelassene Partystimmung gesorgt haben.

Über Welde

Welde ist eine familiengeführte Braumanufaktur, die seit 1752 in der Metropolregion Rhein-Neckar für innovative, traditionelle und handwerkliche Braukunst steht. Die Welde-Biere werden mit nachhaltig erzeugten Rohstoffen aus der Region und nach Slow Beer Richtlinien gebraut. Die Welde-Biervielfalt umfasst Welde No1 Slow Beer Pils, Welde Export, Hefeweizen-Spezialitäten, das Biermischgetränk Welde Naturradler, alkoholfreie Biere und zweierlei Fassbrausen auf Limonadenbasis. Die Braumanufaktur Welde ist Mitglied bei den Freien Brauern und seit 2015 durch das Exzellenz- und Bier-Gütesiegel des internationalen slowBREWING Instituts als Slow Brewery zertifiziert.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 12:08