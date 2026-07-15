Mannheim (ots)/ Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell kommt es in der Mannheimer Innenstadt im Bereich des Paradeplatzes zu einem großen Polizeieinsatz.

Der Bereich um den Paradeplatz ist weiträumig abgesperrt, meldet die Polizei. Näheres ist aktuell noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Update: Nach ersten Informationen wird derzeit das Gebäude im Quadrat E1, in dem sich unter anderem H&M sowie weitere Geschäfte befinden, von Polizeikräften durchsucht. Auslöser des Einsatzes soll ein Alarm gewesen sein.

Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Wir sind an dem Thema dran und berichten, sobald es neue Informationen gibt.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 13:14