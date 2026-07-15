Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Mit großer Betroffenheit nimmt die CDU Mannheim die angekündigte Einstellung des

Geschäftsbetriebs der Eichbaum-Brauerei zur Kenntnis. Sollte es nicht doch noch gelingen, den Standort zu erhalten, verliert Mannheim eines seiner traditionsreichsten Unternehmen. Zugleich wäre dies ein weiterer schwerer Rückschlag für den

Wirtschaftsstandort Mannheim und ein weiteres Zeichen dafür, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für viele Unternehmen in Deutschland zunehmend schwieriger werden.

„Weiteres Warnsignal“ – Lennart Christ

Der Kreisvorsitzende der CDU Mannheim, Lennart Christ, erklärt: „Die angekündigte Schließung trifft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Familien hart. Viele von ihnen stehen nun vor einer ungewissen beruflichen Zukunft. Ihnen gilt unser besonderes Mitgefühl. Gleichzeitig ist diese Entwicklung ein weiteres Warnsignal für den

Wirtschaftsstandort Mannheim. Wenn selbst traditionsreiche Industrieunternehmen ihren Betrieb einstellen müssen, zeigt das, wie dringend wir wirtschaftspolitisch gegensteuern müssen. Deutschland braucht wieder wettbewerbsfähige Energiepreise,

einen konsequenten Abbau überbordender Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen. Nur so können wir Arbeitsplätze sichern, Investitionen fördern und unseren Industriestandort langfristig stärken.“

„Muss uns ein Weckruf sein“ – Caner Yildirim

Der Ortsvorsitzende der CDU Neckarstadt, Caner Yildirim, ergänzt: „Eichbaum ist weit mehr als nur eine Brauerei. Das Unternehmen gehört seit Generationen zur Neckarstadt und ist ein Stück Mannheimer Identität. Umso schmerzlicher ist diese Entwicklung für die Beschäftigten und ihre Familien – sie muss uns ein Weckruf sein. Wir dürfen nicht

zulassen, dass immer mehr traditionsreiche Unternehmen und industrielle Arbeitsplätze verloren gehen.“

CDU Mannheim fordert, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland wieder in den Mittelpunkt zu stellen

Die CDU Mannheim appelliert an alle Beteiligten, weiterhin jede realistische Möglichkeit zu prüfen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und den betroffenen Beschäftigten Perspektiven zu eröffnen. Zugleich fordern wir Bund und Land auf, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Sinkende Energiekosten, weniger Bürokratie und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen sind entscheidende Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen auch künftig erfolgreich produzieren und Arbeitsplätze sichern können.

CDU Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 12:25