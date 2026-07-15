Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Polizeieinsatz am Paradeplatz in Mannheim ist mittlerweile beendet.

Wie inzwischen bekannt wurde, ging die Alarmauslösung aus dem Gebäude der Mannheimer Akademie für soziale Berufe im Quadrat E1 aus. Nach aktuellem Kenntnisstand ist von einem Fehlalarm auszugehen.

Für Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurde zwischenzeitlich der Toulonplatz im Quadrat C5 als Anlaufpunkt eingerichtet.

Damit konnte der Einsatz ohne weitere Gefährdung beendet werden.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 14:30