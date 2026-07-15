Mannheim – 2.Nachtrag: Polizeieinsatz am Paradeplatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Update | Polizeieinsatz am Paradeplatz Mannheim



Der Polizeieinsatz am Paradeplatz in Mannheim dauert weiterhin an. Der Bereich rund um das Gebäude im Quadrat E1 ist nach wie vor weiträumig abgesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr wird weiterhin umgeleitet.



Nach ersten Informationen könnte es sich bei dem ausgelösten Alarm um einen Fehlalarm handeln.

Die Polizei ist weiterhin vor Ort. Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Wir berichten weiter, sobald neue, bestätigte Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 13:28