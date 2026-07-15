Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Taskforce versiegelt Gebäude wegen Verdachts des illegalen Fahrzeughandels

Die Taskforce „Autohändler“ ist am Dienstag, 14. Juli 2026, im Stadtteil West auf einen illegalen Autohandel gestoßen. Die städtischen Kontrolleur*innen gingen einem Verdacht nach, wonach ein Mann, gegen den ein bestandskräftiger Gewerbeuntersagungsbescheid vorliegt, dort mit Fahrzeugen handelt. Auf dem Gelände befanden sich Kraftfahrzeuge, die jeweils mit Preisschildern sowie Telefonnummern versehen waren und offensichtlich zum Kauf angeboten wurden. Die von der Taskforce vorgefundenen Umstände ließen auf einen Fahrzeughandel schließen. Ferner befand sich auf dem Areal ein Gebäude, das augenscheinlich als Büro genutzt wurde.

Die Mitarbeiter*innen der Taskforce trafen aber vor Ort nicht auf den Mann, gegen den die Gewerbeuntersagung besteht, sondern auf dessen Ehefrau. Diese gab indes an, dass sie mit dem Grundstück nichts zu tun habe. Zudem erklärte sie, dass der Inhaber des Geländes über die am Fenster des Bürogebäudes angebrachte Handynummer erreichbar sei. Ein entsprechender Kontaktversuch blieb jedoch erfolglos. Im Anschluss daran versiegelte die Taskforce die Zugänge des als Büro genutzten Gebäudes.

Hintergrund:

Die Taskforce „Autohändler“ besteht seit rund drei Jahren und wurde gebildet, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die in der Vergangenheit bei Automobilhändler*innen vermehrt aufgefallen waren.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 14:40