Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Sonntag Konzertmuschel/Ebertpark aufmerksam machen.
Chor & Klang im Park
Ein stimmungsvolles Chorkonzert mit beliebten Liedern, heiteren Melodien und sommerlicher Leichtigkeit – serviert zur besten Kaffeezeit.
Es wirken mit:
Seniorenchor der Stadt Ludwigshafen
MGV Liederkranz 1920 Biblis e.V.
GV Eintracht 1873 Einhausen e.V.
Hildegard Marx am Piano
Gaby Kiessling an der Konzertzither
Gesamtleitung: Alexander Marx
Moderation: Günther Henkel – ehemaliger Ortsvorsteher von Friesenheim
Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 11:43