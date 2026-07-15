Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Maudacher Bruch zwischen Maudach und Oggersheim, kam es am heutigen Tag zu einem Brand, bei dem nach ersten Erkenntnissen eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten.

Nach Angaben von Augenzeugen soll kurz vor Ausbruch des Feuers eine Person vom späteren Brandort weggegangen sein. Ob zwischen der beobachteten Person und dem Brand ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar.

Die Einsatzkräfte waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort und verhinderten mit ihrem schnellen Handeln einen größeren Flächenbrand. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ob das Feuer tatsächlich vorsätzlich gelegt wurde, muss nun von den zuständigen Behörden geklärt werden.

Gerade angesichts der anhaltenden Trockenheit weisen Feuerwehr und Behörden immer wieder auf die erhöhte Brandgefahr in Wald- und Grünflächen hin. Bereits kleine Feuer können sich innerhalb kürzester Zeit zu einem größeren Vegetationsbrand entwickeln.

Wer im Bereich des Maudacher Bruchs verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der beobachteten Person geben kann, sollte sich an die Polizei wenden.

MRN-News wird über weitere Erkenntnisse berichten.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 15:01