Ludwigshafen – Alwin-Mittasch-Park: SPD kritisiert Vernachlässigung und fordert Sauberkeitsoffensive

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Der Alwin-Mittasch-Park ist ein wichtiger Erholungsort, verkommt aktuell aber zu einer vermüllten Fläche, die dringend stärker gereinigt werden muss“, betonten die beiden Friesenheimer SPD-Vorsitzenden und Stadträte Eva Kraut sowie Christian Schreider und fordern deshalb „von der Stadtverwaltung Ludwigshafen umgehende Abhilfe und eine sofortige Beseitigung der unhaltbaren Zustände“.

Wo es früher immer sauber war und die Mülltonnen regelmäßig geleert wurden, regiere aktuell der Dreck. „Wir erleben hier eine massive Vernachlässigung einer zentralen städtischen Grünfläche.“, so Kraut, die auch Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat ist.

Dass auf dem Gelände inzwischen sogar Farbeimer und illegaler Unrat abgeladen werden, sei aus hygienischen wie auch aus ästhetischen Gründen absolut inakzeptabel, verdeutlichen die beiden Sozialdemokraten, die zudem auf die besondere Bedeutung des Parks verweisen: „Gerade nach den intensiven Diskussionen in den vergangenen Wochen und der Entscheidung im Stadtrat, ein Stück der Parkfläche für den dringend benötigten Kita-Neubau zu nutzen, muss das Signal an die Bürgerinnen und Bürger sein: Der Park bleibt wichtig und wird nicht aufgegeben! Wenn die Stadtverwaltung die verbleibende Fläche jetzt so verkommen lässt, ist das ein fatales Signal an die Friesenheimer.“

Der Dreck in der Stadt sei ohnehin „das Thema, das die Menschen in Ludwigshafen am meisten aufregt“, so Schreider: „Gerade beim bedeutsamen Mittasch-Park dürfe sich die Stadt eine solche Untätigkeit überhaupt nicht erlauben.“ Die SPD-Politiker nehmen daher die Verwaltungsspitze direkt in die Pflicht: „Oberbürgermeister Klaus Blettner muss die Sauberkeit im Alwin-Mittasch-Park umgehend zur Chefsache machen und die Missstände abstellen lassen“, fordern Kraut und Schreider. „Das ist er den Menschen in Friesenheim und vor allem den direkten Anwohnern nach den Entscheidungen der letzten Wochen schuldig. Wir erwarten jetzt ein schnelles, sichtbares Handeln der Stadt, damit die Grüne Lunge unseres Stadtteils wieder die Aufenthaltsqualität zurückbekommt, die die Menschen hier verdienen.“

Quelle: Christian Schreider

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 12:31