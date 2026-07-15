

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Webinar am Mittwoch, 15. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr – Die Stadt Heidelberg hat sich in einem internationalen Wettbewerb durchgesetzt und erhält als eine von 300 Städten weltweit Fördergelder für Aktionen zum Klimaschutz über den Youth Climate Action Fund von Bloomberg Philanthropies. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 24 Jahren können sich ab Mittwoch, 15. Juli 2026, mit ihren Ideen und Aktionen für Klimaschutz-Maßnahmen um eine Förderung bewerben. Anmeldeschluss ist am 10. Oktober 2026. Anträge werden mit Unterstützung einer Einrichtung wie Schulen, Vereine oder Jugendhäuser eingereicht. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg bietet am Mittwoch, 15. Juli 2026, von 14 bis 15.30 Uhr ein Webinar für interessierte Einrichtungen und Organisationen an und gibt Hilfestellung. Weitere Informationen und den Anmeldelink zum Webinar gibt es online unter www.heidelberg.de/ycaf. Dort steht ab dem 15. Juli auch das Antragsformular für Förderanträge zur Verfügung.

Welche Maßnahmen können gefördert werden?

Insgesamt 40.000 US-Dollar – umgerechnet knapp 35.000 Euro – stehen für Projekte in Heidelberg zur Verfügung. Für einzelne Maßnahmen ist eine Förderung von umgerechnet bis zu rund 4.500 Euro möglich. Förderfähige Aktionen für den Klimaschutz in Heidelberg können beispielsweise sein:

Klimaschutzprojekte

Projekte zur Klimawandelanpassung

Projekte zur Förderung der Biodiversität, Baumpflanzaktionen, Schulgarten, Biotop anlegen

Müllsammelaktion in verschiedenen Stadtteilen

Projekte zu klimafreundlicher Ernährung und gegen Lebensmittelverschwendung

Wie kann ich Förderung für ein Projekt erhalten?

Wer zwischen 15 und 24 Jahre alt ist, eine Idee hat und ein Projekt einreichen möchte, spricht einfach eine Einrichtung und Organisation an, ob diese beim Stellen des Antrages und der Umsetzung des Projektes unterstützen kann – zum Beispiel die eigene Schule oder Hochschule, den eigenen Sport- oder sonstigen Verein oder ein Jugendzentrum. Bei allen Projekten muss der Antrag über eine Organisation oder Einrichtung eingereicht werden – diese erhält auch im Falle einer Förderung die finanziellen Mittel zugeteilt, mit denen die jungen Menschen dann ihre Projekte umsetzen können. Jede Organisation kann bis zu drei Projekte von Jugendlichen und jungen Menschen einreichen.

Wann fällt eine Entscheidung, welche Projekte gefördert werden?

Die Projektauswahl wird im November 2026 erfolgen. Alle Aktionen sollen anschließend bis Mitte April 2027 abgeschlossen werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 11:34