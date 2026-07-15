Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg ist in den kommenden Wochen wieder Treffpunkt für junge Forschungstalente aus aller Welt. Mit einem Kennenlerntag im Rathaus ist am Montag, 13. Juli 2026, die International Summer Science School Heidelberg (ISH) gestartet. Bis zum 8. August 2026 verbringen 15 Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland, Frankreich, Israel, Japan, Polen, der Ukraine und den USA vier Wochen in Heidelberg. Während ihres Aufenthalts erhalten sie Einblicke in den Forschungsalltag und arbeiten in Heidelberger Wissenschaftseinrichtungen gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an aktuellen Projekten.

Die Teilnehmenden kommen aus Heidelbergs Partnerstädten Odessa (Ukraine), Kumamoto (Japan), Montpellier (Frankreich), Rehovot (Israel) und Bautzen (Deutschland). Darüber hinaus nehmen Jugendliche aus Jelenia Góra (Polen) – mit der Stadt verbindet Heidelberg seit mehr als 25 Jahren freundschaftliche Beziehungen –, Hudson (Ohio, USA), Moundridge (Kansas, USA) und Heidelberg teil. Die International Summer Science School ist ein Projekt der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit den beteiligten Forschungseinrichtungen. Sie bringt naturwissenschaftlich interessierte Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammen und fördert den internationalen Austausch. Gleichzeitig lernen die Teilnehmenden den Wissenschaftsstandort Heidelberg aus nächster Nähe kennen.

Die Praktika finden am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), am European Molecular Biology Laboratory (EMBL), am Universitätsklinikum Heidelberg, am Center for Organismal Studies (COS), am Max-Planck-Institut für Astronomie einschließlich des Hauses der Astronomie sowie am Max-Planck-Institut für Kernphysik statt. So erhalten die Teilnehmenden Einblicke in unterschiedliche Forschungsbereiche, von Medizin und Molekularbiologie über Astronomie bis hin zur Kernphysik.

Neben den Praktika erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Dazu gehören Workshops in den beteiligten Forschungseinrichtungen, eine Führung durch das Heidelberger Schloss, Ausflüge nach Schwetzingen sowie auf den Königstuhl und nach Neckargemünd. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch des Technik-Museums Speyer mit einem Vortrag der ehemaligen NASA-Astronautin Kathryn Thornton. Zum Abschluss der International Summer Science School präsentieren die Jugendlichen ihre Forschungsergebnisse im Heidelberger Institut für Theoretische Studien und erhalten von Bürgermeisterin Martina Pfister ihre Abschlussurkunden im Heidelberger Rathaus.

Vortrag am 24. Juli zu Neutrinos

Am Freitag, 24. Juli 2026, 17 Uhr, hält Dr. Christoph Wiesinger vom Max-Planck-Institut für Kernphysik Heidelberg im Rahmen der ISH im neuen Sitzungssaal des Heidelberger Rathauses einen wissenschaftlichen Vortrag in englischer Sprache mit dem Titel „Neutrinos: Tiny Particles – Big Questions“. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 11:39