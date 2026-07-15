Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sommerbühne im einzigartigen Ambiente des Schlosshofs im Heidelberger Schloss präsentiert am 8. August ein ebenso einzigartiges Live-Konzert. Erstmalig teilen sich zwei Cover-Bands die Bühne und lassen die größten Deutschrock-Hymnen verschmelzen. Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen ist es gelungen, dass Deutschrock die Arenen füllte und zugleich gesellschaftliche Themen, Freiheit und Selbstbehauptung den Zeitgeist prägten. Mit den erfolgreichen Tribute-Bands GROENLAND und MARIUZZ bringt die Heidelberger Schloss Gastronomie die größten Songs und die ganze emotionale Bandbreite vom leisen Alltagspoet bis zum rebellischen Rocker auf die Bühne.

GROENLAND – Die Grönemeyer Covershow: Deutschlands wohl überzeugendste Grönemeyer‑Coverstimme überzeugt mit sattem Band‑Sound und dem breiten Repertoire des Originals. Vom energiegeladenen Stadion‑Feeling mit „Männer“ und „Bochum“ über emotionale Balladen wie „Flugzeuge im Bauch“ bis hin zum legendären „Mensch“ spannt das Programm einen Bogen durch mehrere Jahrzehnte Deutschrock. MARIUZZ – Die Westernhagen Tribute & Double Show No. 1: Als eines der authentischsten Westernhagen‑Doubles vereint MARIUZZ optische Nähe und die ungezügelte Rock‑Energie der Original‑Songs. Klassiker wie „Sexy“, „Freiheit“ und „Weil ich dich liebe“ stehen im Mittelpunkt eines Konzerts, das ganz auf mitreißende Gitarren, markante Stimme und starke Hooks setzt. Die Show lädt ein, Westernhagens Hits neu zu erleben – zwischen rauem Rock‑Flair, großer Geste und perfekter Vorlage zum Mitsingen und Feiern.

Beim Tribute‑Konzert zu Herbert Grönemeyer und Marius Müller‑Westernhagen ist Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Ein Abend für alle, die mit deutschsprachigem Rock groß geworden sind – und für alle, die entdecken möchten, warum diese Musik bis heute Herzen und Stadionränge zum Vibrieren bringt.

Termin: Samstag, 8. August, Einlass All-Inclusive: 18.30 Uhr, Einlass Konzert: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr

Alle Tickets sind buchbar unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de entweder als reines Konzertticket für 39,50 Euro oder inklusive VIP-Gourmet-Club (3-Gang-Menü am Tisch und allen Getränken) für 169 Euro.

Quelle: Heidelberger Schlossgastronomie / Urban PR & Redaktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 11:58