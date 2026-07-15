Frankenthal – Typisierungsaktion der DKMS im StrandBad – Gemeinsam für Johanna!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Hinter jeder Blutkrebsdiagnose steht ein Mensch, eine Familie und die Hoffnung auf eine zweite Chance. Für die Frankenthalerin Johanna ist diese Hoffnung heute wichtiger denn je. Um ihr und vielen weiteren Betroffenen zu helfen, findet am 25. Juli 2026 von 13 bis 17 Uhr gemeinsam mit der DKMS eine große Registrierungsaktion im StrandBad Frankenthal statt.

Ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung

Die Registrierung als potenzieller Stammzellspender ist einfach, schnell und unkompliziert. Getreu dem Motto der DKMS „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“ dauert der Vorgang nur wenige Minuten. Am Aktionstag füllen Interessierte einen kurzen Fragebogen aus. Anschließend wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich der Mundschleimhaut genommen. Die gewonnenen Daten werden anonymisiert erfasst und in die Spenderdatei aufgenommen. Für die Teilnehmer entstehen dabei keine Kosten.

Wer darf teilnehmen?

Registrieren dürfen sich Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, die einen BMI unter 40 haben, keine schwerwiegenden Erkrankungen und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Helfen kann jeder

Die Typisierungsaktion findet direkt am Eingang des StrandBads Frankenthal im Meergartenweg statt. Für die Teilnahme ist kein Eintritt ins StrandBad erforderlich.

Gleichzeitig sind natürlich alle Badegäste eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen und sich ebenfalls registrieren zu lassen. Denn jede neue Aufnahme in die Spenderdatei erhöht die Chance, für Johanna oder einen anderen Patienten den lebensrettenden genetischen Zwilling zu finden. Das Team des StrandBads Frankenthal unterstützt die Aktion gerne durch die Bereitstellung der Fläche. Nun kommt es auf die Menschen in Frankenthal und der Region an.

Kurz notiert

Samstag, 25. Juli 2026

13:00 bis 17:00 Uhr

StrandBad Frankenthal, Meergartenweg, 67227 Frankenthal

Teilnahme kostenfrei

Kein Eintritt ins StrandBad erforderlich

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 11:35