

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wir waren zur letzten Bürgersprechstunde vor der Sommerpause auf dem Boxberg. Dort werden wir immer sehr herzlich von Renate Deutschmann, der Vorsitzenden des Stadtteilvereins Boxberg, begrüßt. In lockerer Runde werden viele Themen zur Sprache gebracht.

Zunächst gab’s noch mal wichtige Informationen zu Fips. Viele Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Boxberg haben bisher nicht die Gelegenheit wahrgenommen und sich bei den Informationsveranstaltungen schlau gemacht. Das können Sie bei Bedarf am 27. Juli 2026 nachholen.

Kritikpunkte sind zum Beispiel, dass man direkt im Fips keinen Fahrschein kaufen kann, dass bei der Buchung über Festnetz die Rückfahrt zum Problem werden kann und dass bei der automatischen Ansage bei der Anmeldung davon die Rede ist, dass Fips aus Landau kommt – was, ob der Dauer der Anfahrt, sehr irritiert. Allgemeines Fazit: Fips muss einfach mehr genutzt werden um im Umgang sicherer zu werden und die tatsächlichen Vorteile auch nutzen zu können.

Thema Nummer zwei beschäftigte sich mit der Windkraft und dem Bürgerentscheid am 12. Juli.

Daniel Grüber von der Initiative „Windkraft für Heidelberg“ war extra auf den Boxberg gekommen, um offene Fragen zu klären und noch mal für den Bürgerentscheid am 12. Juli zu werben.

Die Diskussion war sachlich und offen, Argumente wurden ausgetauscht und der eine oder die andere konnte sich ein Bild über das genaue Verfahren machen.

Die Bürgersprechstunden auf dem Boxberg werden gut angenommen. Von jung bis alt sind alle Generationen vertreten. Das ist ein sehr gutes Zeichen! Wir freuen uns schon auf die Sprechstunden nach der Sommerpause.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 12:03