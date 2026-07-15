

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) im Neuenheimer Feld feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Als größtes biomedizinisches Forschungsinstitut Europas blickt es auf eine Erfolgsgeschichte mit zwei Nobelpreisträgern und wegweisenden Institutsneugründungen wie dem DKFZ Hector Institut zurück. Beim jüngsten Jahresempfang ging es neben den wissenschaftlichen Durchbrüchen vor allem um ein Thema, das auch die lokale Politik betrifft: die großen Chancen der Prävention. Schätzungen zeigen, dass bis zu 60 Prozent der Tumorerkrankungen, die oft durch die Alterung der Bevölkerung getrieben werden, durch gezielte Vorsorge vermeidbar wären.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem bedeutende Auszeichnungen vergeben:

Werte Kompass: Bundestagspräsident a.D. Prof. Dr. Norbert Lammert betonte in einem starken Festvortrag die Bedeutung stabiler Institutionen und gemeinsamer Werte in unruhigen Zeiten.

Medizin Innovation: Prof. Helmut Salih erhielt den DKFZ Innovation Award für neuartige Krebsimmuntherapien, die durch Millionen Förderungen extrem schnell vom Labor zum Patienten gebracht werden.

Starke Patientenstimme: Dr. Stephanie Houwaart wurde mit dem Patienten Experten Preis ausgezeichnet, da sie die Perspektive von Betroffenen fest in der Forschung verankert.

Der hohe Stellenwert der Präventionsforschung am Standort Heidelberg zeigt einen klaren Auftrag für die Kommunalpolitik, die Gesundheitsvorsorge und Aufklärung vor Ort weiter nachhaltig zu unterstützen. Herzliche Glückwünsche an die Preisträger zu dieser hochkarätigen Spitzenforschung direkt vor der Haustür.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 12:16