

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Gründe sich für den Kinderschutz stark zu machen gibt es viele, denn körperliche, seelische, sexuelle Gewalt hinterlässt tiefgreifende und langfristige Folgen. 4000 als Größe symbolisiert in diesem Zusammenhang die Gesamtheit aller päd-aktiv Mitarbeitenden und Kinder und macht die Notwendigkeit eines achtsamen und schützenden Handelns im Miteinander, besonders in der Begegnung mit Kindern, bewusst. Nach zwei Jahren intensiver inhaltlicher Auseinandersetzung hat päd-aktiv nun den Prozess und die Ergebnisse des Schutzkonzeptes in einer offiziellen Abschlussveranstaltung präsentiert.

Im Anschluss an die Abschlussveranstaltung wurde die Ausstellung „Kunst im Dialog mit Kinderschutz“ eröffnet, auf der Heidelberger Künstler*innen mit ihren Werken Kinderschutz aus künstlerischer Perspektive darstellen. Ein Highlight ist auch der eigens gestaltete Dark Room „VIEL MEER Kinderschutz“. Die Ausstellung ist noch zu sehen am 13., 15. + 17.07.2026, jeweils 16 – 18 Uhr in der Geschäftsstelle von päd-aktiv in der Kurfürsten-Anlage 17/1.

Vielen Dank an das gesamte Team von päd-aktiv für das Engagement zum Thema Kinderschutz und diese schöne Veranstaltung.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 12:09