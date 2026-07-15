Brühl – Der 55.555ste Freibad-Besucher

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar. Jubelnde Kinder, das Lachen der Erwachsenen und freud- und geräuschvolles Plantschen erfüllten den Freibad–Vorplatz, als Freibadbesucher und Neu-Brühler Robert Drothler angesprochen wurde und zunächst an einen Scherz glaubte. Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Bäderleiter Patrick Berndt überraschten die Kleinfamilie aus dem Neubaugebiet „Bäumelweg Nord“ am letzten Sonntag mit der Nachricht, dass der Vater der 55.555. Besucher in dieser Saison sei. Und auch Kult-Freibadkiosk-Betreiberin Britta Fassner, die diesen fast zwei Jahrzehnte betreibt, hatte sich dazu gesellt und ebenfalls Geschenke für die Jubiläums-Gäste mitgebracht.

Als Drothler begriffen hatte, dass es sich tatsächlich nicht um ein Versehen oder einen Scherz handelte, freute er sich umso mehr. Denn er und seine beiden Kinder Aaron und Chiara erhielten gleich eine ganze Reihe von Geschenken: Neben einem großen Wasserball gab es eine im freien Verkauf nicht erhältliche „Capri-Sun-Schwimmhilfe“ sowie einen Verzehr-Gutschein vom Freibad-Kiosk, mit dem Britta Fassner ebenfalls die Familie beglückwünschte: „Ich leite den Betrieb nun schon seit 16 Jahren und es macht mir immer noch großen Spaß“.

Bäderleiter Patrick Berndt brachte ein großes Badehandtuch, einen Blumengutschein und eine Saisonkarte für 2027 von der Gemeinde herbei, was er zusammen mit dem Bürgermeister an Robert Drothler überreichte.

Der Beschenkte kommentierte auf die Frage, warum er das Freibad so gern besuche: „Das ist einfach noch ein richtiges Familienbad, in dem alle ihren Spaß haben können. Es ist sehr gepflegt und hat jede Menge Betätigungsmöglichkeiten für uns, die wir am Baggersee nicht finden. Es gibt eine tolle Wasserrutsche. Auch die Sprungbretter nutzen wir gerne. Und es ist so toll grün hier mit vielen Bäumen und gut gepflegten Grünanlagen. Es gibt hier nie Stress mit anderen Badegästen und die Angestellten sind allesamt nett. Außerdem sind die Eintrittspreise hier wirklich noch gemäßigt. Ginge es nach meinen Kindern, würden wir hier jeden Tag herkommen.“ Und an Britta Fassner gewandt fügte er hinzu: „Und ich trinke sehr gern das eiskalte Pils am Kiosk.“ Erst seit einem Jahr wohne er in der Gemeinde, habe allerdings in dieser Zeit das Freibad nicht nur kennen sondern schon lieben gelernt.

In Kürze ziehe er zwar mit seiner Frau und den anderen beiden kleineren Kindern aus persönlichen Gründen nach Schwetzingen um, doch Drothler, der aus dem bayerischen Erding stammt, verriet: „Aber dem Brühler Freibad werden wir trotzdem weiterhin auf jeden Fall die Treue halten.“

Das freute Bäderleiter Patrick Berndt sehr, ist das doch eine gute Bestätigung für die gute Arbeit des Bäderteams: „Trotz großer Hitze und hoher Besucherzahl ist die Lage hier nie eskaliert“. Dr. Ralf Göck kommentierte: „Ein solch positives Statement freut uns natürlich sehr. Die hohen Temperaturen haben dafür gesorgt, dass wir in diesem Jahr schon sehr viele Besucher hatten und wir sind zuversichtlich, dass die Gesamtbesucherzahl dieses Jahr endlich wieder einmal sehr hoch sein wird.“ Diesmal habe das engagierte Bäderteam im Juni und Juli gut vorgelegt, so dass wir die anvisierten 100.000 Gäste erreichen können. Göcks Dank galt auch seiner „Frau- und Mannschaft“, die bei Hochbetrieb an der Kasse und am Becken einen kühlen Kopf bewahre. Und schon eilte Bäderleiter Patrick Berndt wieder ans Becken, um sein Team auch dort tatkräftig zu unterstützen.

Bildunterschrift:

Bäderleiter Patrick Berndt, Kiosk-Pächterin Britta Fassner, die 55.555. Besucher Aaron, Robert und Chiara Drothler und Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei 30 Grad im mit 1.700 Besuchern gut besuchten Freibad

Quelle: Verwaltung

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2026, 19:32