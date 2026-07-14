Weinheim – Im Odenwald daheim

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Corinna Seib ist nun neue „Ratschreiberin“ in Oberflockenbach – Kurze Wege
Eine echte Einheimische der Weinheimer Odenwald-Ortsteile kann man daran erkennen, dass sie im Schlaf und mit geschlossenen Augen die
Ortsgrenzen aufsagen können. Wo endet Oberflockenbach, und wo fängt Steinklingen an?
Wo genau geht Steinklingen in Wünschmichelbach über? Das sind die Feinheiten der
Oberflockenbacher Geografie, auch wenn es streng genommen natürlich nur
Oberflockenbach als Verwaltungseinheit und Weinheimer Ortsteil gibt. Aber die
Lebensrealität ist eben ein bisschen kleinteiliger. Im kleinen Rathaus in der Steinklingener
Straße sitzt jetzt jemand (oft an der Seite von der nicht weniger ortskundigen
Ortsvorsteherin Carola Meyer), die das alles weiß und den Weinheimer Odenwald kennt
wie ihre Westentasche: Corinna Seib.
Die langjährige Leiterin der Zentralen Poststelle der Weinheimer Stadtverwaltung mit
Arbeitsplatz im Schloss, ist jetzt in die Oberflockenbacher Ortsverwaltung gewechselt. Dort
hat sie die Tätigkeiten der Allgemeinen Verwaltung von Markus Kohler übernommen, der
in den Ruhestand gegangen ist. Das heißt: unter anderem Organisation der Arbeit des
Ortschaftsrates, Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsvorsteherin, Repräsentation,
Vereinsförderung, örtliche Veranstaltungen, Friedhofsverwaltung, dazu auch die
Begleitung und Dokumentation der Ortschaftsratssitzungen.
Der Begriff des „Ratsschreibers“ ist mittlerweile nicht mehr geläufig; auf die Ortsteile und den Job von
Corinna Seib trifft er aber noch durchaus zu. Sie führt auch das Protokoll der Sitzungen.
Wie die Ortsvorsteherin auch ist sie bestens am Ort vernetzt. „Wir haben kurze Wege zu
den Bürgern“, schmunzeln sie beide.
In der kleinen, aber in der Art eines Bürgerbüros voll funktionstüchtigen Verwaltungsstelle,
steht nach wie vor Sybille Rummert mit den Bürgerdiensten den Oberflockenbachern
(samt Steinklingenern und Wünschmichelbachern) zur Verfügung. Wohlgemerkt: auch
Bürgerinnen und Bürgern anderer Ortsteile und aus der Kernstadt, täglich von 7.30 Uhr bis
12 Uhr, donnerstags auch von13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
Corinna Seib, die in Oberflockenbach aufgewachsen und wohnhaft ist, wechselte als
gelernte Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr im Jahr 2007 zur Stadt. Der Wechsel nach
Oberflockenbach ist wie ein Nachhausekommen.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 21:56