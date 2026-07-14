Weinheim – Erneutes Gerichtsverfahren vermeiden

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hintere Mult: Da eine Einigung über die Fragestellung zum Bürgerentscheid
nicht möglich ist, schlägt die Verwaltung die Einstellung des
Bebauungsplanverfahrens vor
Im Vorfeld der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Juli (18
Uhr, Großer Sitzungsaal), gibt es eine veränderte Lage. Die Weinheimer Stadtverwaltung
wollte dem Gremium vorschlagen, durch Beschluss des Gemeinderats einen
Bürgerentscheid zur Gewerbeentwicklung im Gebiet „Hintere Mult“ mit einer deutlich
vereinfachten und eindeutigen Fragestellung herbeizuführen. Dieser Vorschlag stand
allerdings unter Vorbehalt, „wenn die Vertrauensleute beziehungsweise Kläger diesem
Vorgehen schriftlich zustimmen“.
Anfang der Woche fand nun ein Gespräch mit den Vertrauensleuten und Klägern des
Bürgerentscheids statt. Darin wurde klar signalisiert, so teilt es Bürgermeister Andreas
Buske in einem Schreiben zur Sitzung dem Gemeinderat mit, dass Kläger und
Vertrauensleute mit einer veränderten Fragestellung bei einem Bürgerentscheid nicht
einverstanden wären. Und ohne ein Einvernehmen zwischen Klägern und der Stadt
bestehe die Gefahr, dass gegen die Änderung der Fragestellung geklagt wird und es zu
einem weiteren Gerichtsverfahren kommt. Dies wolle die Stadt aber unbedingt vermeiden.
Buske: „Damit würde es anstelle der ursprünglich intendierten direktdemokratischen
Entscheidung ein erneutes Gerichtsverfahren geben, das wäre sicher auch nicht im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger.“
Der Bürgermeister hat am Dienstag daher angekündigt, dass er am Mittwoch im
Gemeinderat den Leitantrag stellen wird, die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens zu
beschließen. Seine Erklärung dazu: Damit wäre der Zweck des Bürgerbegehrens erreicht
und für die gesetzliche Bindung von drei Jahren würde das Thema Hintere Mult ruhen.
Man erhoffe sich dadurch eine Befriedung der Situation, die eine sachliche Neubeurteilung
der Lage in drei Jahren auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation
ermögliche. Gleichzeitig könnte auf einen aufwändigen Bürgerentscheid, der Kosten von
über 100 000 Euro verursachen würde, verzichtet werden.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 21:59