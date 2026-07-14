Weinheim – Erneutes Gerichtsverfahren vermeiden



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hintere Mult: Da eine Einigung über die Fragestellung zum Bürgerentscheid

nicht möglich ist, schlägt die Verwaltung die Einstellung des

Bebauungsplanverfahrens vor

Im Vorfeld der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Juli (18

Uhr, Großer Sitzungsaal), gibt es eine veränderte Lage. Die Weinheimer Stadtverwaltung

wollte dem Gremium vorschlagen, durch Beschluss des Gemeinderats einen

Bürgerentscheid zur Gewerbeentwicklung im Gebiet „Hintere Mult“ mit einer deutlich

vereinfachten und eindeutigen Fragestellung herbeizuführen. Dieser Vorschlag stand

allerdings unter Vorbehalt, „wenn die Vertrauensleute beziehungsweise Kläger diesem

Vorgehen schriftlich zustimmen“.

Anfang der Woche fand nun ein Gespräch mit den Vertrauensleuten und Klägern des

Bürgerentscheids statt. Darin wurde klar signalisiert, so teilt es Bürgermeister Andreas

Buske in einem Schreiben zur Sitzung dem Gemeinderat mit, dass Kläger und

Vertrauensleute mit einer veränderten Fragestellung bei einem Bürgerentscheid nicht

einverstanden wären. Und ohne ein Einvernehmen zwischen Klägern und der Stadt

bestehe die Gefahr, dass gegen die Änderung der Fragestellung geklagt wird und es zu

einem weiteren Gerichtsverfahren kommt. Dies wolle die Stadt aber unbedingt vermeiden.

Buske: „Damit würde es anstelle der ursprünglich intendierten direktdemokratischen

Entscheidung ein erneutes Gerichtsverfahren geben, das wäre sicher auch nicht im

Interesse der Bürgerinnen und Bürger.“

Der Bürgermeister hat am Dienstag daher angekündigt, dass er am Mittwoch im

Gemeinderat den Leitantrag stellen wird, die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens zu

beschließen. Seine Erklärung dazu: Damit wäre der Zweck des Bürgerbegehrens erreicht

und für die gesetzliche Bindung von drei Jahren würde das Thema Hintere Mult ruhen.

Man erhoffe sich dadurch eine Befriedung der Situation, die eine sachliche Neubeurteilung

der Lage in drei Jahren auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation

ermögliche. Gleichzeitig könnte auf einen aufwändigen Bürgerentscheid, der Kosten von

über 100 000 Euro verursachen würde, verzichtet werden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 21:59