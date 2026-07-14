Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine rund 200 Meter lange Ölspur hat am Montagmittag (13. Juli) in der Schwegenheimer Straße für einen Einsatz von Polizei und Spezialkräften gesorgt. Die Polizei sucht nun den oder die bislang unbekannte Verursacherin beziehungsweise den Verursacher.

Gegen 13:00 Uhr wurde die Ölspur festgestellt. Um Gefahren für den Straßenverkehr zu vermeiden, musste eine Fachfirma die Verunreinigung beseitigen. Während der Reinigungsarbeiten wurde die betroffene Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht bekannt, welches Fahrzeug die Ölspur verursacht hat. Die Polizeiinspektion Speyer hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zur verantwortlichen Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 10:44