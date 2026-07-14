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08.06. Lafrenz König Richard III Foto Demian Jäkel
14.07.2026, 21:46 Uhr

Mosbach – Mosbacher Sommer: Bernd Lafrenz: König Richard III Shakespeare-Solo-Komödie im Hospitalhof

08.06. Lafrenz König Richard III Foto Demian Jäkel
Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 6. August um 20:00 Uhr, verwandelt der bekannte Freiburger
Theaterkünstler Bernd Lafrenz Shakespeares düsteres Königsdrama in ein rasantes Ein-Mann-Spektakel
voller Witz und Charme im atmosphärischen Hospitalhof.

Richard, Herzog von Gloucester, hat es wahrlich nicht leicht. Gezeichnet von einem Buckel und einem
hinkenden Gang, kann er mit glanzvollen Festen und heiteren Tanzeinlagen absolut nichts anfangen. Der
grimmige Krieg ist ihm weitaus lieber als der friedliche Alltag. Weil die Natur ihn bei äußerlichen Reizen
betrogen hat, entschließt er sich zum ultimativen Bösewicht zu werden und jeden aus dem Weg zu räumen,
der es wagt, seinen Ambitionen gefährlich zu werden.

Sein großes Ziel ist der Königsthron, auf dem aktuell noch sein Bruder, König Edward der IV., sitzt. Mit
geschickten Intrigen hetzt Richard den König auf seinen Bruder George. Der perfide Plan geht auf. George
landet im berüchtigten Tower und findet dort ein schnelles Ende. Direkt im Anschluss folgt Richards nächster
genialer Plan. Mit scheinheiligen Schmeicheleien hält er um die Hand von Prinzessin Anne an, die ihn
anfangs voller Zorn als Mörder ihres Ehemanns und Vaters beschimpft und letztlich doch auf seine
heuchlerischen, süßen Worte reinfällt.

Als schließlich auch noch der ohnehin kranke König Edward stirbt, scheint dem Weg zum Thron nichts mehr
im Wege zu stehen. Doch auf dem Weg zur absoluten Macht warten noch einige Hindernisse und
Überraschungen auf Richard. Es beginnt ein packendes, zeitloses Ränkespiel um Macht, das wie so oft in
der Historie der Menschheit mit dem berühmten Satz endet: „Der König ist tot, es lebe der König!“
Das Markenzeichen von Bernd Lafrenz, der seit über 40 Jahren erfolgreich die europäischen Festivalbühnen
erobert, ist sein phänomenales komödiantisches Temperament. Allein schlüpft er in sämtliche Rollen des
Stückes – vom buckligen Herzog über unschuldige Prinzessinnen bis hin zu listigen Komplizen.

Oft reichen ihm minimale Requisiten wie das Verschieben eines Mantels, eine neue Kopfbedeckung oder
der Einsatz von schlichten Haushaltsgegenständen wie Teppichklopfern, um schnell zwischen den Figuren
hin- und herzuwechseln. Getragen von einer enormen stimmlichen Wandlungsfähigkeit, ausdrucksstarker
Mimik und viel sprühendem Wortwitz entsteht eine packende Komödie, frei nach dem englischen
Meisterdichter. Ein Abend, der Shakespeares Klassiker völlig neu und vor allem extrem unterhaltsam
beleuchtet.

Karten gibt es in der Tourist Information Mosbach oder online unter www.reservix.de und allen bekannten
Vorverkaufsstellen.
Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in die Alte Mälzerei verlegt. Dies kann man unter
www.mosbach.de oder 06261/82-333 erfahren.

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 21:46

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