Mannheim – Gut vorbereitet bei Starkregen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim veröffentlicht sukzessive Starkregengefahrenkarten, welche den Bürgern gefährdete Grundstücke oder Gebäude zeigt. Mit diesen Karten und konkreten Handlungsempfehlungen informiert die Stadt Mannheim Eigentümer über Vorsorgemaßnahmen, um Gebäude und Grundstücke vor eindringendem Wasser bei Starkregen zu schützen. Die Entwicklung von Starkregengefahrenkarten und weiteren Hintergrundinformationen und Checklisten sind Ergebnisse der Maßnahme aus dem Konzept zur Anpassung an den Klimawandel in Mannheim.

Die Starkregengefahrenkarten sind im Geodatenportal der städtischen Website https://www.gis-mannheim.de einsehbar. Gestartet wurde das Projekt mit Karten zu den Stadtteilen Feudenheim, Neckarau und Casterfeld. Hinzugekommen sind die Stadtteile Rheinau, Seckenheim/Neuostheim, Waldstadt und Vogelstang.

„Die Starkregengefahrenkarten sind Teil der städtischen Klimafolgenanpassung. Da durch den Klimawandel die Extremwetterereignisse in Zukunft zunehmen werden, wollen wir die Bürgerinnen und Bürgern bestmöglich auf die verschiedenen Szenarien vorbereiten. Bei der ersten Einschätzung des persönlichen Gefährdungsgrades unterstützen Checklisten. Mit der Zusammenstellung von Maßnahmen zum Objektschutz und zur Eigenvorsorge kann jeder selbst aktiv werden. Denn Vorsorge ist der effektivste Weg, um größere Schäden am Gebäude oder auf dem Grundstück zu vermeiden“, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Einige Tipps zur Vorsorge sind:

– Eine Elementarschadenversicherung abschließen

– Wertvolle Gegenstände im Keller oder im ebenerdigen Erdgeschoss etwas erhöht lagern

– Eine Rückstauklappe oder eine Hebeanlage einbauen

– Regelmäßig das Haus auf Risse und Stellen, an denen Wasser eintreten kann, überprüfen

– Wasser möglichst auf dem Grundstück versickern und vom Haus wegleiten

– Sinkkästen am Straßenrand von Blättern befreien, so kann das Wasser von der Straße und dem Gehweg gut abgeleitet werden

Weitere Informationen zur Vorsorge liefert die Broschüre „Gut vorbereitet bei Starkregen“ die auf www.mannheim.de/starkregen zum Download bereit steht.

Derzeit wird an den Starkregengefahrenkarten für die Stadtteile Innenstadt, Schwetzingerstadt, Lindenhof und Neckarstadt gearbeitet. Eine Veröffentlichung soll voraussichtlich im Jahr 2027 erfolgen.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 17:56