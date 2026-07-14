Mannheim 16 Jährige vermisst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Polizeipräsidium Mannheim fahndet öffentlich nach einer 16-jährigen Jugendlichen, die seit Dienstag, 23. Juni 2026, vermisst wird. Die Jugendliche kehrte nicht wie vereinbart in ihre Wohngruppe zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Nach Angaben der Polizei wurden sämtliche bekannten Aufenthaltsorte überprüft. Die Vermisste konnte bislang jedoch nicht aufgefunden werden. Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung liegen derzeit nicht vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 Zentimeter groß

schlanke Statur

rund 48 Kilogramm

lange dunkelblonde Haare

Zur getragenen Kleidung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung ein Lichtbild der Vermissten veröffentlicht.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 15:11