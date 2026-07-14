Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen umfangreicher Gleisarbeiten im Bereich der Haltestelle LU Rathaus kommt es von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2026 jeweils in den Abend- und Nachtstunden zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Strecke wird täglich von etwa 21:00 Uhr bis 8:00 Uhr des Folgetages gesperrt. Betroffen ist die rnv-Linie 6, für die ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet wird.

Linie 6 nur auf verkürztem Linienweg

Während der Bauarbeiten verkehrt die Linie 6 lediglich zwischen Neuostheim und Berliner Platz (Bahnhof Ludwigshafen Mitte).

Der Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) wird in diesem Zeitraum durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) bedient.

Die Haltestellen

Ludwigstraße

LU Rathaus

Gartenstraße

Oppau Süd (BASF Q920)

können von der Straßenbahn während der Sperrung nicht angefahren werden.

Diese Haltestellen bedient der Schienenersatzverkehr

Die Ersatzbusse halten an folgenden Stationen:

Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Kaiser-Wilhelm-Straße (nur Richtung Oppau)

Rhein-Galerie

Hemshofstraße (BASF Tor 7)

BASF (Tor 1+2)

Schopenhauerstraße (AWETA)

Friesenheim Mitte

Eschenbachstraße (nur Richtung Berliner Platz)

Friesenheim Ost

Rottstückerweg (BASF Tor 5)

Ammoniakstraße (BASF Tor 11)

Horst-Schork-Straße

Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13)

Der Umstieg zwischen Straßenbahn und Ersatzbussen erfolgt an der Haltestelle Berliner Platz (Bahnhof Ludwigshafen Mitte).

Die rnv empfiehlt Fahrgästen, aufgrund der geänderten Verkehrsführung mehr Fahrzeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Betriebslage zu informieren.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 10:59