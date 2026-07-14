Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der A650 bei Ludwigshafen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Pkw und ein Lkw in den Unfall verwickelt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Unfallaufnahme aufgenommen. Zur Ursache des Unfalls gibt es bislang noch keine gesicherten Informationen. Verkehrsteilnehmer müssen in dem Bereich mit Behinderungen und möglichen Verzögerungen rechnen.

Die Ermittlungen dauern an. MRN-News wird nachberichten, sobald weitere Informationen zum Unfallhergang oder möglichen Auswirkungen auf den Verkehr vorliegen.

Quelle: MRN-News / Informationen vor Ort

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 15:33