

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Lesung am Vorabend in der Stadtbücherei –

Der Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Clara Heinrich. Sie erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis für ihren Essayband „Pusztagold“ (AKI-Verlag, 2025). Den Preis übergibt Kulturbürgermeisterin Martina Pfister am Mittwoch, 22. Juli 2025, um 19 Uhr im Spiegelsaal des Gebäudes Prinz Carl, Kornmarkt 1. Die Laudatio hält René Aguigah, Ressortleiter „Literatur“ Deutschlandfunk/Deutschlandfunk Kultur. Die Preisverleihung wird musikalisch begleitet durch den Heidelberger Bassisten Mario Fadani. Der Eintritt ist frei.

Clara Heinrich, geboren 1993, studierte Sprachkunst und Politikwissenschaft in Wien, Berlin und Aix-en-Provence. Sie war Finalistin beim Literaturpreis Open Mike 2019 in Berlin und hat 2021 für einen Auszug aus „Pusztagold“ den Burgenländischen Literaturpreis gewonnen. 2022 war sie Stipendiatin beim Klagenfurter Literaturkurs, 2023 stand sie auf der Shortlist für den Wortmeldungen-Förderpreis. Clara Heinrich veröffentlichte Gedichte in diversen Anthologien und Magazinen, unter anderem in „Edit“, „Process*in“ und der „Open Poems Anthologie“ beim Poesiefestival Berlin. Heute lebt sie im Osten von Österreich und betreibt dort die Marktgärtnerei Clarence Gärten. „Pusztagold“ ist ihr literarisches Debüt.

In der Jury-Begründung heißt es: „In ihrem so vielschichtigen wie poetischen Essay ‚Pusztagold‘ denkt Clara Heinrich Dinge zusammen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören: die ökologische Zerstörung der Landschaft, eine Krankheit wie ME/CFS, Care-Arbeit und Schreiben. Dabei gelingt ihr nicht nur eine genuin neue Form des Nature Writing, das alles Kreatürliche umfasst. Heinrich erschafft vielmehr einen Text, der mittels Tagebuchaufzeichnungen, Lektürenotizen und persönlichen Reflektionen den Zustand einer angeschlagenen Welt formuliert, zu deren elementaren Bedürfnissen Literatur ebenso zwingend gehört wie Empathie und Fürsorge.“

Lesung in der Stadtbücherei am Vorabend der Verleihung

Am Vorabend der Preisverleihung – am Dienstag, 21. Juli 2025, um 19.30 Uhr – liest Clara Heinrich in der Stadtbücherei Heidelberg aus „Pusztagold“. Die Lesung wird moderiert von Eva Eiserloh und Judith Grönke, beide Studierende und Vertreterinnen des begleitenden Germanistischen Seminars „Praxis der Literaturkritik“. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

Erfolgreicher erster Eindruck bei Kritik und Lesepublikum

Der Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg ist einer der wichtigen deutschen Literaturpreise. Er wird seit 1993 jährlich im Wechsel in den Sparten Erzählung, Essay, Roman und Lyrik an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben, die mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit der Kritikerinnen und Kritiker sowie des Lesepublikums auf sich gelenkt haben. Deutschlandweit einmalig ist, dass die Jury sowohl mit professionellen Literaturkritikerinnen und -kritikern als auch mit Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg besetzt ist.

Weitere Informationen zum Clemens-Brentano-Preis gibt es online unter www.heidelberg.de/kulturamt und www.cityofliterature.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 10:39