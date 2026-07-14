Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zweitägige Veranstaltung für junge Menschen und Familien am 25. und 26. Juli – Das Sommerfest im Haus der Jugend Heidelberg wird in diesem Jahr erstmals zum zweitägigen Festwochenende. Am 25. und 26. Juli 2026 stehen Live-Musik, Tanz und viele besondere Mitmachaktionen auf dem Programm.

25. Juli: Open-Air-Konzert und Algorave

Zum Start gibt es am Samstag, 25. Juli 2026, ab 18.30 Uhr ein Open-Air-Konzert mit Nachwuchsbands. „Unsere Hausbands haben sich schon lange ein Open-Air-Konzert gewünscht. Da die Bühne für das Sommerfest bereits aufgebaut ist, freuen wir uns, sie dafür zur Verfügung stellen zu können“, sagt Gustav Schneider vom Haus-der-Jugend-Team. Das Programm wird ergänzt durch einen „Algorave“, bei dem live programmierte elektronische Musik entsteht. Bands, Besucherinnen und Besucher sind zum gemeinsamen Tanzen eingeladen.

26. Juli: Buntes Bühnen- und Mitmachprogramm

Am Sonntag, 26. Juli 2026, folgt von 11 bis 17 Uhr Teil zwei des Sommerfests mit Bühnenprogramm, Mitmachaktionen sowie zahlreichen anderen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Oberbürgermeister Eckart Würzner eröffnet die Veranstaltung gemeinsam mit Tanz- und Capoeira-Gruppen aus dem Haus der Jugend. Das Programm gestalten die jungen Menschen maßgeblich selbst. Auf der Open-Air-Bühne präsentieren sie Tanz, Capoeira und Yoga. Außerdem stehen Aufführungen der Kindertheatergruppe, Vertikaltuch-Performances, eine Vernissage, Stop-Motion-Filme sowie Kreativ- und Mitmachangebote auf dem Programm. Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote sowie Speisen und Getränke des Fördervereins und zahlreicher Ehrenamtlicher ergänzen das Fest.

„Prompt!“: Künstliche Intelligenz spielerisch testen

Neu ist die Kooperation mit dem Projekt „Prompt! Dein KI-Event“ der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg. Kinder und Jugendliche können an interaktiven Stationen Künstliche Intelligenz ausprobieren und sich spielerisch mit ihren Chancen, Möglichkeiten und Risiken auseinandersetzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Kooperation mit Prompt! in diesem Jahr etwas ganz Neues anbieten können“, sagt Hausleiterin Miriam Okos.

„Unser Sommerfest zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig das Haus der Jugend ist. Hier wird gelebte Gemeinschaft sichtbar durch das Engagement von Kindern, Jugendlichen, Familien, Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden. Das Fest bietet die Gelegenheit, Talente zu entdecken, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Vielfalt unserer Arbeit kennenzulernen“, erklärt Hauptorganisatorin Uschy Szott.

Ehrenamtliche Sommerfest-Helferinnen und -Helfer gesucht

Für Auf- und Abbau werden noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Unterstützung wird am Samstagvormittag sowie am Sonntag, 26. Juli, ab 17 Uhr benötigt. Interessierte können sich bis zum 20. Juli per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de mit dem Betreff „Ehrenamt Sommerfest“ melden oder direkt im Haus der Jugend vorbeikommen.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Bei Unwetter findet das Bühnenprogramm in der Turnhalle der Pestalozzischule statt.

Hintergrund: „Prompt! Dein KI-Event“ (www.lkjbw.de/schule-kulturmedien/prompt-dein-ki-event) ist ein Projekt der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg e. V. – das Projekt wird finanziert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 10:57