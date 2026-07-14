

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Online-Befragung zu Nachtleben, Feierkultur und Aufenthaltsorten vom 14. Juli bis 3. August – Die Stadt Heidelberg startet unter dem Titel „Feiern in Heidelberg“ eine Online-Beteiligung zu Nachtleben, Feierkultur und Aufenthaltsorten. Junge Menschen zwischen 16 und 35 Jahren sind eingeladen, ab Dienstag, 14. Juli, bis Montag, 3. August 2026, an einer anonymen Umfrage teilzunehmen, die auch einen sogenannten Kartendialog enthält.

„In der Diskussion rund um die vom Verwaltungsgerichtshof festgelegten Sperrzeiten wurde erneut deutlich, dass es kein klares Bild zu Angeboten und Bedarfen in Heidelberg gibt und die Bedarfe je nach Zielgruppe erheblich divergieren. Um bedarfsgerechte Lösungen finden zu können, die die Heidelberger Ausgehkultur für alle Betroffenen nachhaltig verbessert und an die neue Situation anpasst, bedarf es daher erst einmal einer Datengrundlage: Was läuft wo gut? Wo müssen wir genauer hinschauen? Welche Angebote werden gut angenommen, welche nicht und warum?“, sagt Bürgermeisterin Martina Pfister und ergänzt: „Mein Appell an alle feiernden Heidelbergerinnen und Heidelberger: Erstens: Machen Sie bei der Umfrage mit und schaffen Sie damit zusammen mit uns eine Basis für die Erarbeitung von Lösungen, die allen gerecht werden. Zweitens: Werben Sie für die Umfrage in Ihrem Umfeld und helfen Sie uns dabei, möglichst viele Betroffene zu erreichen.“

Die Ergebnisse der Befragung sollen als Grundlage für die weitere fachliche und politische Diskussion darüber dienen, wie junge Menschen Nachtleben, Feierkultur und Aufenthaltsorte in Heidelberg erleben und nutzen. Im Mittelpunkt der Beteiligung steht ein breiter Blick auf das Nachtleben und die Feierkultur im gesamten Stadtgebiet.

Die Beteiligung betrachtet das Thema breit: Gefragt wird nach Orten und Angeboten zum Feiern, Treffen und Aufenthalt, danach, welche Angebote junge Menschen kennen und nutzen – und aus welchen Gründen bekannte Angebote möglicherweise nicht genutzt werden. Auch Rahmenbedingungen wie Erreichbarkeit, Sicherheit und Kosten werden abgefragt. Die Ergebnisse aus Umfrage und Kartendialog fließen in künftige Planungen ein und können Hinweise für die Weiterentwicklung von Angeboten, Treffpunkten und Rahmenbedingungen liefern.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa fünf Minuten und ist anonym. Mitmachen ist ab Dienstag, 14. Juli 2026, unter umfrage-nachtleben.mitmachen.app möglich.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 10:43