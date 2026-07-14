Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil Bergheim haben gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck am Donnerstag, 9. Juli 2026, den neuen Bolzplatz auf der Ochsenkopfwiese feierlich wiedereröffnet. Der neu aufgebaute Platz liegt nun direkt neben der Da-Vinci-Brücke. Das Quartiersmanagement Westliches Bergheim lud zu einem abwechslungsreichen Eröffnungsfest ein. 100 Kinder, Jugendliche und Familien besuchten das Fest und nutzten sogleich die neue Fläche für erste Fuß- und Basketballspiele.

Breites Programm mit Sport, Spiel und Spaß

An verschiedenen Fußball-Trainingsstationen stellten Kinder und Jugendliche unter Anleitung des Heidelberger Sport-Clubs (HSC) ihr Können unter Beweis. Auf dem Gelände des Emmaus und Gewerkschaft e. V. im Alten OEG-Bahnhof gab es Mitmachaktionen für alle: Der Jugendtreff Bergheim (Kulturfenster e. V.) sorgte mit Spielen und einem Glücksrad für zusätzlichen Spaß. Besucherinnen und Besucher brachten am Stand des Büros für Inklusion (VbI) Ideen ein, was es auf Spielplätzen braucht, damit alle Kinder und ihre Bezugspersonen sich willkommen fühlen. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher war mit Getränken, Eis und Pizza ebenfalls gesorgt.

Mit dem Eröffnungsfest haben neue Jugendliche das Angebot des Jugendtreffs im westlichen Bergheim kennengelernt. Weitere neue Gesichter sind jederzeit willkommen. Der Jugendtreff findet alle zwei Wochen donnerstags (außerhalb der Schulferien) im Nachbarschaftsraum des Quartiersmanagements statt.

Die Stadt Heidelberg hatte den Bolzplatz im Zuge des Baus der Da-Vinci-Brücke rund 15 Meter westlich des bisherigen Standorts neu errichtet. Die 15 mal 30 Meter große Ballspielanlage verfügt über einen stoßdämpfenden Bodenbelag, kombinierte Fußballtore mit Basketballkörben sowie einen sechs Meter hohen Ballfangzaun mit Lärmschutzelementen. Außerdem gibt es vier neue Fahrradbügel.

Mehr Informationen gibt es online unter https://hd-bergheim.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 10:52