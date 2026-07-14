Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Brückenstraße läuft seit Dienstagvormittag (14. Juli) eine umfangreiche Fahndung der Polizei. Die bislang unbekannten Täter konnten nach der Tat flüchten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim ereignete sich der Überfall gegen 11:00 Uhr. Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine Großfahndung ein.

Dabei sind zahlreiche Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um die flüchtigen Tatverdächtigen aufzuspüren.

Zum genauen Tatablauf, zur Anzahl der Täter sowie zu möglichem Diebesgut oder Verletzten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Die Ermittlungen dauern an. MRN-News wird nachberichten, sobald weitere Informationen der Polizei vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 11:39