Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Teile einer Schaukel von Spielplatz entwendet – Zeugenaufruf



Heddesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Samstag bis Montag Teile einer Schaukel von einem Spielplatz am Badesee.

Eine Zeugin bemerkte das Fehlen und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten schließlich fest, dass die Täterschaft das Schaukelgestell auseinandergeschraubt und bereits mehrere Balken abtransportiert hatten. Zum Abtransport vorbereitet ließ die Täterschaft den Schaukelsitz wie auch mehrere Balken auf dem Spielplatz zurück. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurde und deshalb einen Teil der Beute zurückließ, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Polizeiposten Heddesheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 06203/41443 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 22:02