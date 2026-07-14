Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Ballonglühen als besonderes Highlight am Freitagabend

Am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, verwandelt sich das Gelände des Frankenthaler Strandbads erneut in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Freuen dürfen sich die Gäste auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, Live-Musik, besondere Highlights und ein attraktives Rahmenprogramm. Gefeiert wird jeweils von 18 bis 24 Uhr.

Vor der Eröffnung sorgt am Freitagabend der FrauenPower Chor als Walking Act für beste Unterhaltung und stimmt die Besucherinnen und Besucher auf den Abend ein. Offiziell eröffnet wird das Strandbadfest dann um 19 Uhr mit Miss Strohhut 2026/ 27 Maja Gruber auf der Bühne unter den Kastanien. Um 20 Uhr präsentieren die Domnixen Speyer im Sportbecken ein eindrucksvolles Wasserballett. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher dann gegen 21.30 Uhr: das beliebte Ballonglühen kehrt ins Strandbad zurück. Bereits in der Vergangenheit sorgte dieses eindrucksvolle Schauspiel für Begeisterung und zählt bis heute zu den schönsten Erinnerungen vieler Gäste. Dank der großzügigen Unterstützung von Howden kann das Ballonglühen in diesem Jahr wieder stattfinden. Wenn die farbenprächtigen Heißluftballons im Takt der Musik den Nachthimmel erleuchten, entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die den Auftakt des Strandbadfestes zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Musikalisch ist auf den Bühnen an beiden Veranstaltungstagen für jeden Geschmack etwas dabei. Auf der Stadtwerke-Bühne am Monte Scherbelino sorgt am Freitag die Partyband Hossa für ausgelassene Stimmung, bevor am Samstag die Band BUZZ übernimmt. Auf der VVR Bank Bühne unter den Kastanien stehen am Freitag Kapper & Autz – Acoustic Trio und am Samstag die Band Improved auf der Bühne. Ergänzt wird das Angebot durch eine Disco-Bühne mit DJ-Programm. Freitags legt hier DJ Moxxi auf, samstags DJ Moxxi & Friends.

Den krönenden Abschluss bildet am Samstag um 22.45 Uhr ein großes Feuerwerk über dem Strandbadweiher. Aus Rücksicht auf die Tierwelt ist eine geräuscharme Variante geplant.

Ein Fest für alle

Für das leibliche Wohl sorgen traditionell die Frankenthaler Vereine. In diesem Jahr dabei sind der FSV Frankenthal e.V., die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal e.V., der VfR Frankenthal 1900 e.V., die DJK Schwarz-Weiß 1997 Frankenthal e.V., der 1. Tischtennis-Club Frankenthal 1972 e.V. sowie die KG Schorleschubser.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „„Das Strandbadfest gehört – neben dem Strohhutfest – zu den bedeutendsten Veranstaltungen der Region. Es ist ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und ein Highlight für Vereine, Strandbadfans und alle, die die besondere sommerliche Atmosphäre, Musik und das Miteinander in einzigartigem Ambiente genießen möchten. Gerade für Jugendliche bietet das Fest die Gelegenheit, kurz vor dem Schulbeginn noch einmal gemeinsam den Sommer zu feiern.“

Tickets und Hinweise

Karten sind für fünf Euro im Vorverkauf bis zum 6. August unter www.frankenthal.de/strandbadfest erhältlich. Ab dem 7. August kosten die Tickets online und an der Abendkasse sieben Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Das Strandbad hat an beiden Tagen regulär geöffnet. Schwimmgäste werden gebeten, das Gelände jeweils bis 17 Uhr zu verlassen. Die Abendkasse für das Strandbadfest öffnet um 18 Uhr.

Sponsoren

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer dankt den Partnern des Strandbadfestes für die Unterstützung: Stadtwerke Frankenthal, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG., Howden, LOTTO Rheinland-Pfalz und MEXIA Eventservice.

AUF EINEN BLICK

Strandbadfest 2026

7. & 8. August, jeweils 18 bis 24 Uhr

Freitag, 7. August

19 Uhr Offizielle Eröffnung mit Miss Strohhut 2026/ 27 Maja Gruber

VVR Bank-Bühne unter den Kastanien

20 Uhr Wasserballett der Domnixen Speyer

Schwimmerbecken

ca. 21.30 Uhr Ballonglühen, präsentiert von Howden

Wiese am Eingang

19.30 – 23.30 Uhr Kapper & Autz Acoustic Trio

VVR Bank-Bühne unter den Kastanien

19.30 – 23.30 Uhr Hossa Partyband

Stadtwerke-Bühne am Monte Scherbelino

19.30 – 23.30 Uhr DJ Moxxi

Disco-Bühne am Lehrschwimmbecken

Samstag, 8. August

19.30 – 23.30 Uhr Improved

VVR Bank-Bühne unter den Kastanien

19.30 – 23.30 Uhr BUZZ

Stadtwerke-Bühne am Monte

19.30 – 23.30 Uhr DJ Moxxi & Friends

Disco-Bühne am Lehrschwimmbecken

22.45 Uhr Feuerwerk

Strandbadweiher

Hinweis für Besucherinnen und Besucher

Das Mitführen von Glasbehältern (Glasflaschen, Parfümflacons etc), Spraydosen (Deo, Insektenspray etc.), eigenen Getränken, pyrotechnischen Gegenständen, Drogen und Waffen ist untersagt. Es finden Einlass- und Taschenkontrollen statt. Den Anweisungen des Veranstalters und des Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 19:41