Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Pünktlich zur After Work Party des Congressforums am Donnerstag, 16. Juli gibt es auf dem Stephan-Cosacchi-Platz wieder ein besonderes Highlight: Der sanierte Brunnen ist nach mehreren Jahren Stillstand wieder in Betrieb und bereichert den Platz künftig wieder mit einer Fontäne und stimmungsvoller Beleuchtung.

„Der Brunnen ist ein wichtiges Gestaltungselement für den Stephan-Cosacchi-Platz und trägt dazu bei, dass dieser zentrale Ort noch attraktiver und lebenswerter wird. Gerade angesichts zunehmender Hitzeperioden sind Wasserflächen und schattige Aufenthaltsbereiche wichtige Bausteine für ein angenehmes Stadtklima. Gleichzeitig war es uns wichtig, den Brunnen technisch so weiterzuentwickeln, dass der Betrieb deutlich nachhaltiger und ressourcenschonender möglich ist“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die bis zu 2,50 m hohe Fontäne ist täglich von 8 bis 22 Uhr in Betrieb. In den Abendstunden sorgt eine LED-Beleuchtung für eine stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Platz, bevor Fontäne und Beleuchtung um 22 Uhr automatisch abgeschaltet werden.

Im Zuge der Sanierung wurde die Brunnentechnik grundlegend modernisiert. Die frühere Ausstattung aus dem Baujahr 1993 mit zwei leistungsstarken Pumpen wurde durch eine moderne, deutlich kleinere und effizientere Pumpe ersetzt, die direkt im Brunnen installiert ist. Dadurch sinken sowohl der Energieverbrauch als auch die Wasserkosten erheblich.

Auch beim Umgang mit der Ressource Wasser wurden Verbesserungen umgesetzt: Die Wassermenge im Brunnenbecken wurde aus Sicherheitsgründen und zur Reduzierung des Verbrauchs deutlich verringert. Durch die neue Technik und spezielle Düsen wird zudem der Einsatz von Wasseraufbereitungsmitteln reduziert. Ein weiterer Vorteil: Die Sanierung konnte ohne größere Eingriffe in den Platzbelag umgesetzt werden. Moderne Druckschläuche wurden in die bestehenden Rohrleitungen eingezogen, sodass aufwendige Tiefbauarbeiten vermieden werden konnten.

Der wiederbelebte Brunnen soll künftig nicht nur an warmen Tagen für Abkühlung und Aufenthaltsqualität sorgen, sondern den Stephan-Cosacchi-Platz auch als Treffpunkt weiter stärken. Besonders bei Veranstaltungen wie der After Work Party des Congressforums wird das Wasserspiel das Ambiente des Platzes zusätzlich aufwerten.

Im Winterhalbjahr wird die Pumpe ausgebaut und eingelagert. Im Brunnenbereich ist zudem eine Vorrichtung vorgesehen, die bei Bedarf die Aufstellung eines Weihnachtsbaums ermöglicht und damit auch in der kalten Jahreszeit eine Nutzung des Bereichs unterstützt.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2026, 17:46