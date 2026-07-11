Speyer – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz



Seyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 10.07.2026, um 21:40 Uhr konnten Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Speyer feststellen, wie sich eine männliche Person eine weiße pulvrige Substanz durch die Nase zog.

Durch die Polizeibeamten konnte die besagte Person in der St.-Markus-Straße in Speyer angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Personendurchsuchung des 21-jährigen Mannes konnte ein Tütchen mit weiterer weißpulvriger Substanz festgestellt werden. Auf Nachfrage räumte dieser ein, dass es sich bei der konsumierten und mitgeführten Substanz um Kokain handle. Das Kokain wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 12:40