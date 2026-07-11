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DeCat Neuzugang 1
11.07.2026, 12:28 Uhr

Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Top-Talent Nathan De Cat

DeCat Neuzugang 1
Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat das belgische Top-Talent Nathan De Cat verpflichtet. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Flandern unterschreibt einen langfristigen Vertrag im Kraichgau.

Viele internationale Spitzenklubs waren an ihm interessiert, doch der TSG-Weg hat ihn überzeugt: Top-Talent Nathan De Cat wechselt vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht zur TSG Hoffenheim. Der 17-jährige Flame, der am 19. Juli seine Volljährigkeit feiern wird, hat beim Europa-League-Teilnehmer einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

„Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim. „Nathan ist auf seiner Position eines der größten Talente im europäischen Fußball. Wir glauben fest an sein Potenzial und wollen ihm das Vertrauen sowie die nötige Zeit geben, um seine Stärken auf Bundesliga-Niveau zu zeigen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Nathan De Cat zeigt sich ebenso glücklich über den Wechsel: „Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen. Zudem gibt mir die Teilnahme an der Europa League die Chance, auch international wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die TSG Hoffenheim hat schon zahlreiche Beweise dafür geliefert, jungen Spielern die beste Plattform zu bieten, um ein besserer Spieler zu werden.“

Nathan De Cat wechselte im Jahr 2018 im Alter von neun Jahren in die Jugend des RSC Anderlecht. Beim belgischen Renommierklub durchlief der zentrale Mittelfeldspieler sämtliche Jugendmannschaften, ehe er im Februar 2025 sein Profidebüt in der UEFA Europa League feierte. Im Sommer 2025 rückte der 1,92 Meter große Belgier fest in den Profikader und absolvierte wettbewerbsübergreifend 46 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen). Insgesamt blickt De Cat auf 53 Partien für die Profis von Anderlecht sowie auf 36 Einsätze in der zweiten Mannschaft, die in der zweiten belgischen Liga antritt. Im März 2026 feierte der 17-Jährige, der zuvor 20 Partien für diverse Junioren-Nationalmannschaften absolviert hatte, sein Debüt in der belgischen A-Nationalelf.

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 12:28

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