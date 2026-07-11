Neustadt – Neustadt ist heiß! Willkomm Umfrage zu den heißen Tagen



Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Sollte man zu Hause bleiben, wenn die heißen Tage kommen? Nein, denn die Geschäfte und Dienstleister in Neustadt schaffen eine entspannte Umgebung für die Kundinnen und Kunden. So sieht es die Willkomm-Gemeinschaft, die ihre Mitglieder zum Umgang mit der Hitze befragt hat.

Neustadt ist heiß, gerade auch diesen Sommer, daran besteht kein Zweifel. Und so stellen 92% der Unternehmen klar, dass die besonders heißen Tage eine Herausforderung für sie sind. 86% finden, dass die Hitze auch eine Herausforderung für die Mitarbeitenden ist. Ebenfalls 86% haben in den vergangenen Wochen festgestellt, dass an Hitzetagen weniger Kunden ins Geschäft kommen. „Damit hat die Hitze leider einen negativen Einfluss auf unsere lokale Wirtschaft“, stellt Winfried Walther, der Willkomm-Vorsitzende fest. „Allerdings reagieren die Neustadter Unternehmen, um ihren Kunden und Mitarbeitenden den Aufenthalt angenehmer zu machen“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Böhringer nach Auswertung der Befragung. Zu den meistgenannten Maßnahmen für Kunden gehören feste oder mobile Klimaanlage oder zumindest Ventilatoren. Mit Zugang zu Wasser (60%), kostenlosen Getränken (35%), in zwei Fällen auch Wassereis, werde in vielen Betrieben für Erfrischung gesorgt, so Böhringer. Die Verwendung von Sonnenschirmen und anderer Beschattung wurde von fünf Unternehmen angegeben.

Für die Mitarbeitenden, die deutlich mehr Zeit im Betrieb verbringen, engagieren sich die Unternehmen ebenfalls. 70% geben an freie Getränke bereit zu stellen, 43% passen die Arbeitszeiten an 37% gewähren mehr Pausen. „Und auch die Kleiderordnung wird an den heißen Tagen gelockert“, entnehmen die Willkomm-Vorstände der Befragung.

Wie können Handel und Dienstleistung für die Zukunft auf die zunehmende Zahl von Hitzetagen reagieren? Hier steht für die Neustadter Wirtschaft vor allem die Klimaanlage im Vordergrund. 43 Prozent der Unternehmen, die an der Befragung teilnahmen, verfügen bereits über Klimatisierungsmöglichkeiten, die anderen planen, diese auszubauen. „Wobei allerdings auch deutlich wurde, dass dies nicht immer so einfach ist. Teilweise scheinen sich die Nachbarn belästigt zu fühlen, oder die Umsetzbarkeit am Gebäude ist schwierig, berichtet Böhringer.

Zur Anpassung der Arbeitszeiten gehören kürzere Schichten, mehr Pausen, aber auch frühere Schließung oder die Verschiebung der Arbeit in kühlere Morgenstunden. 40 Prozent gaben an, Arbeiten in die frühen Morgenstunden zu verlegen, oder dies zumindest zu überlegen. Neustadt vergleicht sich hier mit südlicheren Ländern und so schlagen einige vor, eine „Siesta“ an den heißen Mittagsstunden einzuführen.

Vorschläge zu Verbesserungen der Rahmenbedingungen waren unter anderem Wasservernebelungsstationen und eine umfassendere Begrünung der Innenstadt. Die Neustadter Kirchen wiesen an anderes Stelle darauf hin, dass auch einige Kirchen etwas Abkühlung an den heißen Tagen bieten, wie etwa die Stiftskirche in der Innenstadt.

„Ziel der Befragung war, die Auswirkungen der heißen Tage auf die Neustadter Wirtschaft zu erfassen, auch um zu überlegen, mit welchen Maßnahmen für Mitarbeiter und Kunden reagiert werden kann“, begründet Walther die Befragung. Die Befragung sei in der Hitzewoche Ende Juni erfolgt, 46% der Antworten kamen von Einzelhändlern, 49% aus dem Bereich Dienstleistung, bei den restlichen handele es sich vor allem um Gastronomiebetriebe.

Mit der Bekanntgabe der Ergebnisse möchte die Willkomm Gemeinschaft vor allem darauf hinweisen, dass das Angebot von Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie auch an den Hitzetagen zugänglich ist und sich auf die Außentemperaturen einstellt. „Neustadt ist heiß, aber auch cool in den Geschäften“, fasst die Willkomm diese Botschaft zusammen. Gleichzeitig bittet Sie die Kunden um Verständnis, wenn Geschäfte sich an besonders heißen Tagen dazu entschließen, früher zuzumachen oder mittags eine Pause einzulegen. „Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren immer besser angepasst sind an die Gegebenheiten“, sagt der Willkomm-Vorsitzende Walther.

Bild: Kühle Orte in Neustadt – hier: Elwetritsche-Brunnen

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 12:45