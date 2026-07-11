Mannheimer Bürgerbefragung 2026 startet



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab 13 Juli startet die Mannheimer Bürgerbefragung 2026. Im Auftrag der Stadt Mannheim schreibt das IFAK Institut rund 5.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren im gesamten Stadtgebiet an und lädt sie zu einer anonymen Befragung ein. Die Teilnahme dauert etwa 15 Minuten. Wie bereits im vergangenen Jahr kann der Fragebogen sowohl online als auch in Papierform ausgefüllt werden. Die Stadt Mannheim bittet alle angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger, sich an der Befragung zu beteiligen.

Mit der Bürgerbefragung möchte die Stadt erfahren, wie die Mannheimerinnen und Mannheimer das Leben in ihrer Stadt wahrnehmen und bewerten. Die Fragen umfassen verschiedene Themenbereiche, darunter den öffentlichen Nahverkehr, den sozialen Zusammenhalt, die Attraktivität der öffentlichen Flächen sowie die Zufriedenheit mit der Stadtverwaltung.

Die Ergebnisse fließen in die sogenannten Top-Kennzahlen ein. Diese zeigen, wie weit Mannheim bei der Erreichung seiner sieben strategischen Ziele aus dem Leitbild Mannheim 2030 ist. Das Leitbild orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und wurde 2019 gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie zahlreichen weiteren Akteurinnen und Akteuren entwickelt. Es beschreibt die langfristigen Ziele für die Entwicklung der Stadt bis zum Jahr 2030.

„Die Bürgerbefragung ist für uns ein wertvolles Instrument, um direkt von den Bürgerinnen und Bürgern zu erfahren, wie sie das Leben in Mannheim wahrnehmen. Diese subjektiven Einschätzungen ergänzen die objektiven statistischen Daten und liefern wichtige Hinweise darauf, wo Handlungsbedarf besteht. So kann beispielsweise die Zahl der registrierten Straftaten sinken, während sich Bürgerinnen und Bürger in ihrem Wohnumfeld dennoch unsicher fühlen. Solche Erkenntnisse helfen uns, Maßnahmen noch gezielter an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten“, erklärt Christian Hübel, Leiter des Fachbereichs Demokratie und Strategie.

Die angeschriebenen Personen wurden per Zufallsstichprobe aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Haushalte sind nicht möglich. Alle Angaben werden streng vertraulich und entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet.

Damit die Ergebnisse ein möglichst repräsentatives Bild der Lebenssituation in Mannheim liefern, ist die Teilnahme aller angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig.

Weitere Informationen zur Bürgerbefragung sind unter www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/buergerbeteiligung/buergerumfragen zu finden.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 10:37